Marco Columbro, 68 anni, storico conduttore Mediaset in auge tra gli Anni 80 e gli Anni 90, intervistato da Il Corriere della Sera ha parlato della sua carriera tv e ha smentito le voci sui suoi presunti problemi economici. Voci alimentate dalla notizia che Silvio Berlusconi l'anno scorso ha comprato la villa di Basiglio, a Milano 3, dove il volto noto della tv ancora vive: "Non ne voglio parlare. Posso dire solo che vivo ancora nella villa dirimpetto ad Alba Parietti, di cui scrivono, e che Berlusconi è la persona più generosa che conosca", ha dichiarato Columbro.

Marco Columbro ha parlato del suo rapporto lavorativo con Silvio Berlusconi: "Abbiamo creato successi come Tra moglie e marito, Paperissima, Scherzi a parte, la fiction Caro Maestro... Ero un giorno sì e uno no a casa sua coi girati: li faceva vedere a figli, moglie, camerieri e, se si divertivano, era la prova che sarebbero piaciuti al pubblico".



Poi nel 2003 il volto noto della tv è stato colpito da un ictus ed è praticamente sparito dal piccolo schermo. Ora Columbro si dedica ad altro: "Faccio sostanzialmente due cose. Mi occupo di una locanda in Toscana, in Val d’Orcia, con 18 ettari di bosco e ospiti tutti affascinati dal silenzio. La gestiscono amici albergatori, ma m’impegna tanto. L’anno scorso non si è presentato il cuoco e per un mese e mezzo ho cucinato io. Avrei preferito mille prime in teatro: non dormivo la notte per l’ansia da prestazione", ha raccontato.

Marco ha vinto 13 Telegatti ma dopo i due interventi per aneurisma e i 20 giorni di coma non ha più trovato spazio in tv. Il motivo? "Non ne ho idea - ha risposto - Per cinque o sei anni, ho bussato a tutte le porte, invano. Poi me ne sono fatto una ragione: la vita è fatta di cambiamenti. Ho fatto teatro fino a quattro anni fa, poi televendite di condizionatori, ma si vede che il mio destino erano studio e conoscenza". Columbro infatti da anni segue un percorso spirituale che l'ha portato a scrivere libri sulla reincarnazione e sull'esistenza degli extraterrestri.