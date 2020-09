Maria De Filippi in una bara in tv: ecco cos'è successo

Maria De Filippi finisce in una bara in tv. A “Tu sì que vales” la regina di Mediaset si distende in una teca a cui attorno sono stati disposti tanti fiori. Deve fingere di essere morta, lei accetta. Non si sarebbe mai immaginata di essere protagonista di una scena simile.

Divertita, Maria De Filippi non fa troppe storie, ma i suoi compagni giudici non possono contenere le risa: Sabrina Ferilli, spesso vittima di Maria, ha la sua ‘vendetta’ servita su un piatto d’argento e affonda. Ride fino alle lacrime, mentre la De Filippi fa le corna.

VIDEO

Alcuni concorrenti hanno deciso di portare in scena in tv un po’ di teatro ‘in giallo’. Maria De Filippi deve fingere di essere una contessa deceduta: giudici e pubblico devono scoprire chi l’ha uccisa. Così la famosa presentatrice si distende nella bara e partono i suoi scongiuri.

La moglie di Maurizio Costanzo sta nella bara non senza provare un po’ di brividi, anche se il tutto è assai divertente. Poi la scenografia cambia e lei si ritrova su un divano accanto a quello che sarebbe il suo amante. Deve fingere di essere appassionata e fare persino un gesto ‘tigresco’ per conquistare l’uomo, un giardiniere. Anche qui accetta, non prima di dire: “Mi viene da ridere. E’ la sputtana*a dell’anno”.

La gag continua. Gerry Scotti è il narratore della storia. Dopo la scena con il giardinire arriva quella con la cameriera e con il marito. E’ tutto esilarante. Ma la cosa che più cattura è Maria De Filippi all’inizio nella bara, quando non riesce a stare un attimo ferma, con Scotti che la rimbrotta e le dice: “Puoi star morta gentilmente?”. Le corna della conduttrice parlano da sole…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/9/2020.