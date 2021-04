Maria De Filippi non sarà la testimone di nozze di Tina Cipollari: il motivo

Maria De Filippi non sarà la testimone di nozze di Tina Cipollari. Quest’ultima prima o poi andrà all’altare con il compagno Vincenzo Ferrara (anche se non c’è fretta), ma ha fatto sapere che la conduttrice di ‘Uomini e Donne’ non avrà un ruolo attivo durante la cerimonia. Il motivo? E’ la stessa Tina a non voler chiedere a Maria di calarsi nei panni di testimone perché teme si possa sentire fuori luogo e non vuole metterla in imbarazzo. In un’intervista rilasciata a ‘Nuovo Tv’ ha fatto sapere: “A Maria non lo chiedo: la metterei in imbarazzo”.

Qualche tempo fa la 55enne aveva parlato del suo rapporto con la moglie di Maurizio Costanzo, ammettendo che tra loro c’è stima e rispetto reciproco, ma che non si tratta di una vera e propria amicizia. “È un rapporto di grande stima reciproca e simpatia. Io sembro dura ma non lo sono per niente, pure le cose che dico con Gemma… cioè in realtà con lei le penso, però non ho un copione. A volte Maria mi blocca quando vede che esagero ma non lo fa mai con cattiveria, lo fa per me”, aveva spiegato.

Scritto da: la Redazione il 8/4/2021.