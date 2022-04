Marica Pellegrinelli, le prime foto social col nuovo fidanzato William Djoko: guarda

Marica Pellegrinelli è raggiante: riabbraccia il suo nuovo fidanzato, William Djoko, appena tornato da un tour negli Usa. Tra la modella 33enne, ex moglie di Eros Ramazzotti e mamma di Raffaela Maria, 10 anni, e Gabrio Tullio, 6, e il dj e produttore musicale 37enne il feeling è altissimo: i due sorridono tra coccole e baci all’evento mondano firmato Etro a Milano. Le prime foto social condivise su entrambi i loro profili li ritraggono così: innamorati e contenti.

Look coloratissimo e primaverile per Marica al party griffato: giubbino e pantalone largo rosa, sotto un top verde cobalto acceso, ai piedi sandali con tacco largo e alto. I capelli sono portati sciolti e lisci come al solito.

Dj Djoko porta pantaloni chiarissimi e t-shirt pink in tono con quella della fidanzata, sopra un cardigan a giacca, sempre panna, con sopra disegnate alcune palme. In coppia attirano l’attenzione di molti.

I due si sarebbero conosciuti a Ibiza: il colpo di fulmine sarebbe stato immediato. Da qualche mese vivono la loro relazione sentimentale serenamente, anche Eros pare approvi il legame. Wiliam avrebbe già costruito un ottimo rapporto con i due bambini della Pellegrinelli, che pare l’adorino.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/4/2022.