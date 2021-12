Marina La Rosa ha detto basta, è addio con l’avvocato Guido Bellitti, da cui ha avuto i due figli Renato, 12 anni, e Gabriele, 10. Magrissima, a causa del rapporto conflittuale con il marito era arrivata a pesare solo 47 chili. “Colpa del mio matrimonio, ora è finito”, confessa l’ex gieffina 47enne a Chi.

“Quelle persone che in quest’ultimo anno mi hanno criticata, giudicata e sottolineato quanto fossi dimagrita mi hanno strappato un sorriso perché loro, evidentemente, l’inferno non l’hanno mai attraversato”, rivela. Lei sì: “A salvarmi è stato il corpo. Ero arrivata a 47 chili e lì mi son detta: ‘Basta!’”.

Marina ci ha pensato a lungo, il benessere dei figli, le convenzioni sociali, l’idea di ricostruirsi da sola l’avevano bloccata, poi ha deciso di troncare il rapporto: “La nostra crisi durava già da un paio d’anni. In passato mai avevo preso in considerazione l’idea di mettere un punto, ma se da un lato un punto corrisponde a una fine, dall’altro c’è sempre un nuovo inizio”.

Col caldo è arrivata la separazione. Marina La Rosa spiega: “La scorsa estate. Mi rendo conto che, per amor di lettura, sarebbe bellissimo raccontarle inseguimenti, pianti, passioni e struggimenti vari, ma nel nostro caso non c’è stata alcuna tragedia. La tragedia sarebbe stata continuare a vivere nella maniera sbagliata sia per noi sia per i nostri figli”.

Dirlo ai bambini non è stato facile: “No, e sono momenti che ricorderemo per sempre. Finge- re e mandare messaggi sbagliati sarebbe stato molto peggio. Loro, grazie anche alla nostra serenità, si sono adattati velocemente a questa nuova vita”.

L’ex ‘gatta morta’ del primo GF, ex naufraga dell’Isola dei Famosi prova dolore, ma va avanti con le sue gambe: “Vorrei fingere e dirle che la fine del matrimonio sarebbe stata un fallimento solo se fossimo rimasti insieme, non è così. Il problema non è riconducibile solo alla fine dell’amore di per sé, ma al veder naufragare tutte le proprie proiezioni. Per molto tempo ho pensato che la mia vita sarebbe andata in un certo modo, ora la realtà vira da un’altra parte”.

Marina non pensa a un nuovo amore: “La storia importante l’ho già avuta col padre dei miei figli e poi ho una considerazione troppo bassa dell’uomo di oggi. Non sono pronta a ricredermi e non accetto miracoli”. La solitudine non la spaventa: “Un’opportunità. La solitudine è l’attitudine al sole e io, mai come oggi, ho un sole dentro e fuori rivolto soltanto ai miei figli e agli amici, che, in fondo, non sono nient’altro che la famiglia che ci scegliamo”.

