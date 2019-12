Martina Stella non ha voluto perdersi la presentazione del nuovo libro di Federico Moccia. L’attrice ha partecipato all’evento che si è svolto all’Auditorium Parco della Musica, uno degli ultimi grandi progetti realizzati a Roma grazie al sindaco Walter Veltroni (la Capitale ultimamente invece non se la passa benissimo…) e apprezzatissimo dai cittadini.

Per l’occasione la 35enne, toscana di nascita ma romana d’adozione, ha scelto un look molto ‘aggressive’. Un completo blu attillatissimo con blazer doppiopetto e scarpe dal tacco vertiginoso. Con lei c’era anche il marito Andrea Manfredonia.

Lo scrittore sta infatti per sbarcare in libreria con ‘La ragazza di Roma nord’, un testo che secondo molti è destinato a diventare un film (lo stesso Moccia ha fatto sapere che gli piacerebbe vederlo sul grande schermo, magari con Matilde Gioli come protagonista). I fotografi non si sono lasciati sfuggire l’occasione di immortalare la bionda con il compagno. I due sono sposati dal 2016 e vivono insieme con la figlia avuta da Martina dal precedente compagno, l’hairstylist Gabriele Gregorini. La piccola Ginevra ha ormai 7 anni.

Scritto da: la Redazione il 9/12/2019.