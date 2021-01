Matilde Brandi a pezzi: il padre delle figlie l'ha lasciata

Matilde Brandi è a pezzi. Il padre delle sue figlie l’ha lasciata con un messaggio. E’ finita con Marco Costantini a cui la showgirl era legata dal 2004 e dal quale nel 2006 aveva avuto le sue due gemelle, Aurora e Sofia, 14 anni. La showgirl 51enne lo confessa in tv a Verissimo.

E’ stato lui a lasciarla, Matilde Brandi sta affrontando un doloroso capitolo della sua vita. Del resto già al GF Vip la bionda aveva evidenziato, seppur a mezza bocca, le criticità che stava vivendo il rapporto con il commercialista romano, che non le dava più attenzioni. Ora è arrivata la rottura e, stando alle sue parole, è stato lui a dire basta.

"Quando sono uscita dalla Casa ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava. Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di ‘no’. Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento in poi è sparito, non lo vedo da tre mesi", racconta.

“Il mio compagno mi ha lasciato”, svela la Brandi. L'artista sospetta che dietro ci sia qualcosa: forse un'altra donna? "Gli ho fatto la domanda, non ha negato. Forse, non mi ha mai amata perché non ha mai accettato quella che sono. Con Marco mi sono sempre sentita una donna sbagliata. Volevo essere solo amata un po’ di più. Adesso voglio aprire la porta a un uomo che mi accetti per quella che sono", spiega tra le lacrime.

A Nuovo a proposito del rapporto con il compagno Matilde recentemente aveva detto. “Non c’è una quadra. C’è qualcosa che non funziona. Lui mi rispetta tanto, dice sempre che sono una grande madre. Ma dobbiamo capire se tra noi certe cose si possono risolvere o no. Non abbiamo pensato che fosse necessario. In passato ci sono stati momenti di crisi, in cui ci siamo anche lasciati. E quindi abbiamo avuto paura di sposarci, nonostante fosse il mio sogno. Comunque questo non cambia il fatto che abbiamo una bella famiglia, per la quale ho lottato tanto”. E sull'ipotesi di un possibile addio aveva fatto sapere: “Le mie figlie resteranno con me”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/1/2021.