''Ero una matta totale'': la spiazzante confessione di Michelle Hunziker

La 46enne sul nipotino: “E’ come avere un bambino tuo che non è uscito da te”

Michelle Hunziker lo confessa senza remore. “Ero una matta totale”, svela a Diletta Leotta, ospite della puntata extra di Mamma Dilettante, podcast della siciliana 31enne. La showgirl parla della prima gravidanza, quella che ha portato nella sua vita e quella dell’ex marito Eros Ramazzotti la loro primogenita, Aurora, oggi 26enne, dal 30 marzo scorso mamma di Cesare.

“Avevo 19 anni è stata pazzesca! Io ero una matta totale. Ormai posso dirlo perché sono passati tanti anni - racconta la 46enne - Andavo a sciare, andavo a cavallo, il povero Eros era disperato”. Michelle aggiunge: “Ero ancora una bimba, non avevo esperienze di vita, allora mi aggrappavo alle regole. Io che sono svizzera, arrivo dalla disciplina. Mi hanno tirato su come un soldatino: mi sono aggrappata a quella cosa lì”.

La Hunziker svela il suo rapporto con Aury: “Dice sempre: ‘Mamma era un generale!’. Non le facevo passare niente, ma allo stesso tempo giocavo tantissimo. C’era proprio la parte ludica e di instancabilità. A 19 anni sei un grillo… Anzi, era più stanca Aurora di me! Io la svegliavo tutte le mattine alle 6.30/7.00, anche di domenica, perché dovevo fare un miliardo di cose. Poi viaggiavamo sempre”. E’ molto legata alla sua prima figlia, così sottolinea: “Abbiamo vissuto tante cose insieme”.

Ora Aurora l’ha resa nonna. “E’ un’esperienza che penso mi porterò dietro per tutta la vita: la nascita di Cesare, il momento in cui è uscito dalla pancia di mia figlia questo essere incredibile… Guanrda, mi viene da piangere anche adesso! E poi vedere Aury, la mia Aury, quella ‘pirla’ di Aury…E’ diventata mamma all’istante, appena ha visto il suo bebè”, svela Michelle. Cesare lo sente ‘suo’: “E’ come avere un bambino tuo che non è uscito da te”. La Hunziker non si contiene: “Ti sembra di rinascere. Ti dà un altro obiettivo, che è diverso ancora. E’ un’emozione incredibile, percepisco che è famiglia: è tuo ma non è tuo”.

La svizzera, dopo i suoi tre parti (è madre anche di Sole e Celeste, rispettivamente 9 anni e 8, avute dal suo ex secondo marito Tomaso Trussardi), ha sempre scelto di tornare immediatamente al lavoro. “Ogni mamma ha la sua storia, in tutto. Non si può giudicare. Io sono stata criticata tantissimo perché dopo 4-5 giorni ero già in pista".

"Ho partorito durante Striscia sia Sole che Celeste: è venuto a sostituirmi il Gabibbo due giorni e poi sono tornata là - prosegue Michelle - Poi ho anche precisato che non andavo a lavorare alle 6 del mattino e tornavo alle 6 di sera… Non era un lavoro in cui fai troppa fatica. E’ giusto sottolineare che abbiamo combattuto tanto per il diritto alla maternità per cui è bello anche potersi prendere la maternità, soprattutto quando fai lavori in cui devi andare in ufficio prestissimo e tornare la sera, e non vedresti il tuo bebè e non potresti goderti il tuo bebè. Anche per i papà è giusto che possano prendere un po’ di paternità".