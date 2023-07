''Ingrata, superficiale e immatura'', tra Mirko e Perla volano gli stracci a Temptation Island, lui va via con la tentatrice

Dopo aver visto la fidanzata a letto con il single Igor, il ragazzo chiude la storia

La coppia alla fine ‘scoppia’. Mirko Brunetti dopo aver visto la fidanzata Perla Vatiero a letto con il single Igor, chiude la loro storia durata quasi 5 anni. Chiede il falò di confronto anticipato. Ancora una volta volano gli stracci a Temptation Island. La 25enne arriva, il confronto tra i due è durissimo. “Ingrata, superficiale, immatura”, le dice il 26enne, che poi va via con la tentatrice Greta, con cui vuole approfondire la conoscenza.

"Ho visto e sentito troppe cose, riassumo il tuo percorso in tre parole: ingrata, superficiale e immatura - esordisce Mirko - Siamo venuti qui perché ero un ragazzo apatico, dopo un'ora nel villaggio nessuno pensava che fossi apatico". Perla lo interrompe e lo attacca. Filippo Bisciglia riporta l’ordine. Il ragazzo continua: “I sacrifici come li hai fatti tu li ho fatti io”.

I due rivedono alcuni video. Perla si è avvicinata a Igor, lo ha accolto nel lettone, si sono scambiati carezze. Non è pentita e non torna sui suoi passi. “Io non sto giustificando ciò che ho fatto e provato - spiega - non rinnego il mio percorso né il fatto che quella persona mi interessa. Mirko io non parlo dei primi anni, ma nell'ultimo anno hai fatto le cose solo tanto per…”. Poi gli parla di Greta: “Mirko dire a lei che è la cosa più bella vissuta fino ad oggi è grave, e se è questa la verità, con chi sono stata?”. “E' la verità, quelle parole sono dettate da momento, perché è elevato alla potenza quello che proviamo qui dentro”, ribatte lui. E al conduttore chiarisce: “Io mi sono approcciato a una ragazza in maniera profonda, cercando di andare in profondità, lei no”.

Bisciglia chiede ai due cosa provino adesso. Perla non sa cosa dire, Mirko è categorico: “Niente. Ad oggi per me lei non è la persona che può continuare a stare vicino a me. Forse ho esagerato a dire niente, ma quando entri qui convinto di essere in un modo e gli altri ti fanno scoprire che non sei così, rinasci, nel momento in cui mi sono aperto al mondo, ho capito che reprimevo una parte di me che in realtà esisteva”.

Perla è triste, ma Mirko è deciso: vuole uscire da solo. “Se lui vuoi uscire da solo, non posso fare diversamente...comunque no, non voglio. Voglio uscire da sola”, dice lei e scoppia a piangere. Mirko percorre la sua strada fino al villaggio degli uomini e trova Greta che lo abbraccia. Gli confessa di aver versato molte lacrime, preoccupata dalla sua scelta. Ma lui è convinto. “Mi dispiace ma ho fatto la cosa giusta. Ti ho detto grazie?”, le confessa. I due vanno via insieme.

Anche Perla decide di uscire con Igor

Anche Perla, poco dopo, incontra Igor. “Non posso mentire su quello che ho provato. Mi sentirei ridicola a fare il contrario. Ho trovato la forza di dire basta, non posso precludermi altre cose”, gli confida. "Sei bella”, replica lui. E aggiunge: "Voglio conoscerti fuori". "Anche io”, dice la ragazza. Un finale spiazzante che rompe gli equilibri e crea due nuove coppie.