Melissa Satta a Istanbul ha il velo sulla testa: in Turchia da Boateng

Melissa Satta a Istanbul dal marito Kevin Prince Boateng, che ora gioca con il Besiktas, fa la turista. La bella showgirl visita la Moschea Blu. Per farlo rispetta le regole della religione musulmana e indossa il velo sulla testa. E’ affascinante e pronta a scoprire le bellezze di un luogo incantato.

Ha un abbigliamento adeguato che non lascia scoperta alcuna parte del corpo e il velo sulla testa: Melissa Satta non vuole mancare di rispetto. Una delle regole per entrare in una moschea è quella di coprire il capo, le spalle e le braccia. La Sultanahmet camii o Sultan Ahmet camii, conosciuta come Moschea Blu, è una delle più importanti moschee di Istanbul. Si trova nel distretto di Fatih, nella mahallah di Sultanahmet. La 34enne è emozionata per la sua prima visita.

“Pronta ad entrare… mi hanno dato una gonna nera per coprire gli strappi dei miei jeans e un telo per coprire il capo”, fa sapere ai suoi follower Melissa Satta. Che poi rivela: “In questi giorni siamo rimasti a Istanbul. La scuola di Maddox come tutte le altre scuole è chiusa. Allora ne abbiamo approfittato per fare i turisti”. L’emergenza Coronavirus in Italia, con le scuole ancora chiuse in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, le regala un po’ di tempo in più con il marito.

L'emergenza Coronavirus in Italia, con le scuole ancora chiuse in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, le regala un po' di tempo in più con il marito.

