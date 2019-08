Non ci sono più dubbi. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono tornati insieme. La coppia si era lasciata alla fine dello scorso anno e stava per avviare le pratiche di separazione. Poi qualcosa è cambiato e adesso l’ex velina e il calciatore sono nuovamente marito e moglie felici.

La 33enne e il 32enne, che hanno un figlio di 5 anni, Maddox, hanno condiviso sui rispettivi profili Instagram la stessa foto, in cui appaiono pronti per uscire e trascorrere una calda serata estiva insieme. E se Melly ha aggiunto al post solamente l’emoji di un cuore, Kevin ha scritto: “Always going strong!”.

Sembra che un ruolo fondamentale nel riavvicinamento tra la Satta e Boateng sia stato giocato dalla volontà di lui di riconquistare la bella mora sarda, facendo anche scelte professionali non facili. Come l’ultima, quella di non accettare un’allettante offerta per tornare a giocare in Germania. Durante la prossima stagione calcistica, Kevin vestirà invece la maglia della Fiorentina, rimanendo in Italia accanto alla sua famiglia.

