Melissa Satta ha ammesso che sapeva di andare incontro a rinunce e sacrifici quando ha sposato Kevin Prince Boateng. L’ex velina parlando con il ‘Corriere della Sera’ ha spiegato com’è oggi la sua vita, dopo la ritrovata armonia con il calciatore tedesco. La 34enne è diventata un’influencer nel campo del fitness, ma cerca di non farsi monopolizzare dallo smartphone.

“Cerco di non farmi travolgere dai social: li vivo come un lavoro, quindi da mamma dedico il tempo che ogni altra donna con figli dedica alla sua professione. Maddox (il figlio di 6 anni, ndr) sa che quando lavoro mi devo dedicare a quello, ma poi, quando termino sono io che mi occupo di lui: lo metto sempre a letto io, mangiamo insieme e mi occupo io del suo tempo libero. I social non travolgono la mia vita privata: se siamo in vacanza evito di postare ogni 5 minuti, non sono una social dipendente”, ha fatto sapere.

“In Italia se sei incasellata in una categoria non puoi fare altro, mentre in America se sei una modella, puoi fare anche l’attrice, la conduttrice e tutto il resto. Qui non è così e da sempre mi batto perché qualcosa cambi: appena ho finito Striscia sono stata presa da Elite, ho fatto tante altre cose, forse l’unica cosa che mi è mancata è stata Victoria Secret’s. Tutt’oggi ho il piacere di non definirmi”, ha aggiunto.

Parlando proprio del suo matrimonio, celebrato nel 2016 in Sardegna, ha chiarito: “Con Prince ci siamo conosciuti che avevamo due identità ben precise: sposandolo sapevo di dover fare dei sacrifici, di trasferirmi e rinunciare ad avere una stabilità. Lui ha rispettato a sua volta il mio lavoro: ma ci rispettiamo profondamente e capiamo le nostre esigenze”.

Dopo aver ricucito col padre di suo figlio, presto farà spiccare di nuovo il volo alla cicogna. “Ancora non abbiamo programmato un altro bambino, almeno non per questa estate! Ma lo desideriamo perché non vorrei che Maddox rimanesse figlio unico: ho due fratelli ed è bello condividere. Quando ero incinta di Maddox ho lavorato fino al nono mese e una donna incinta è una donna che può continuare a coltivare i propri progetti e il suo lavoro”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 23/7/2020.