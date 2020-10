Mercedesz Henger durissima con la madre: 'Senza di lei vivo meglio’

Mercedesz Henger è durissima con sua madre Eva. La 29enne ospite di Barbara D’Urso a ‘Pomeriggio Cinque’ ha infatti affermato che da quando il genitore è di fatto uscito dalla sua vita, lei vive meglio e ha meno ansie. “Confermo che è da un anno che non parlo più con mia madre”, ha esordito.

Poi ha sottolineato che da parte dell’ex attrice a luci rose non c’è, a suo parere, nessuna vera volontà di riavvicinamento: “Non ha fatto il minimo sforzo per venirmi incontro. Ora vivo con mio zio e lei poteva chiamarlo e chiedergli di me. Non ha fatto nulla. E’ una persona che mi creava tantissime ansie, ora non le sento più queste ansie”.

“È brutto dirlo ma senza di lei vivo meglio, mi procurava solo agitazione. Da una parte mi sono quindi tolta un grande peso dalle spalle. Ora non devo più mentire e fare finta pubblicamente che le cose tra noi vadano bene”, ha aggiunto.

Infine ci ha tenuto a specificare che lei non cerca lo scontro mediatico con Eva, 47 anni, ma che si difende solamente quando viene attacca. “Io non attacco nessuno, parlo quando lei mi attacca e sono costretta a difendermi, altrimenti se tacessi potrebbero pensare che non so cosa rispondere”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 27/10/2020.