La morte di Franco Battiato, scomparso oggi, 18 maggio, a 76 anni dopo una lunga malattia nella sua casa in Sicilia, lascia l’amaro in bocca e commuove il mondo dello showbiz. Sono tantissimi i messaggi dei vip sul social che esprimono tutto il loro dolore nel dire addio al grande cantautore siciliano. I post di cordoglio sono incessanti, Laura Pausini, Morgan, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Emma Marrone e tanti altri regalano il loro saluto all’artista.

“Per avere cura di qualcuno bisogna andarlo a cercare. In un momento storico come questo dove la mediocrità la fa da padrona, Franco Battiato ci lascia la sua musica, i suoi film, i suoi quadri e opere d’arte per non abbandonarci all’approssimazione. A chi non lo ha già fatto. Adesso tocca a noi andarlo a cercare, per avere cura di noi… Buon Viaggio Maestro”, scrive la Pausini accompagnando le sue parole con una foto di Battiato.

“Santo cielo, non avrei mai voluto che arrivasse questo momento, mi fa tanto male pensare alla sua bontà, alla sua ironia, alla sua intelligenza - fa sapere Morgan affranto - Battiato era uno degli ultimi veri uomini di cultura, in questa Italia mediocre e spenta. Finché è stato al mondo potevo dire che c’era qualcuno che mi capiva, Adesso sia io sia la maggior parte del mondo che mi circonda siamo alla deriva, abbiamo quasi esclusivamente cattivi esempi: egoismo, utilitarismo e ignoranza. Ecco, Battiato era il contrario esatto: un leader umile, generoso e colto. Mi ha sempre chiamato Morganetto. Pace alla sua anima”.

Eros Ramazzotti lo adorava. “Ciao Maestro, la tua arte non avrà tempo, rimarrà indelebile nei nostri cuori”, sottolinea.

Vasco Rossi lo ricorda utilizzando le parole di un suo celebre brano, “Le sacre sinfonie del tempo”: “‘Le sento più vicine le sacre sinfonie del tempo. Con un’idea: che siamo esseri immortali caduti nelle tenebre, destinati a errare nei secoli dei secoli, dino a completa guarigione…’. Addio al Maestro Franco Battiato”.

Emma Marrone lo sente vicino e scrive: “Ciao Francuzzo mio. Oggi il mio cuore piange per te. Tu sai. E io so”.

I messaggi dei famosi sono continui, anche Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Barbara D'Urso, Simona Ventura, Linus, Alessandro Cattelan e tantissimi altri gli dicono addio per sempre, anche se Franco Battiato rimarrà vivo per sempre nei cuori di ognuno grazie alla sua musica.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/5/2021.