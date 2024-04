'E' la mia migliore amica': Fedez mano nella mano con Donatella Versace a Milano, i due si divertono da pazzi insieme, le immagini

Dopo il viaggio da single a Miami, il rapper è rientrato nel nuovo appartamento

Alla Design week Fedez e la Versace sono inseparabili e lo mostrano sui social

Archiviato il viaggio a Miami, con tanto di puntatina al Coachella Festival, Fedez è tornato a Milano. Il rapper non vive più a City Life con la moglie Chiara Ferragni e i figli. Si è spostato in centro, un appartamento tattico proprio per seguire gli eventi mondani della città. Il 34enne non è voluto mancare alla Milano Design Week e ha deciso di viverla insieme alla sua grande amica: Donatella Versace.

Fedez e Donatella Versace amici a Milano in giro per la Fashion week

I due hanno un legame profondo da anni, Fedez, nelle occasioni importanti si affida agli abiti Versace e frequenta spesso casa della stilista. Quale compagnia migliore allora, per vivere la settimana di eventi del Fuorisalone. Il rapper ha visitato 'If These Walls Could Talk' il progetto con cui la Maison della Medusa ha svelato la nuova collezione di arredi.

I due hanno visitato l'allestimento a Palazzo Versace in via Gesù

'La mia migliore amica' scrive il rapper accanto alle foto con Donatella

Affiatati e complici, i due hanno condiviso con fan e follower diversi scatti insieme. Look total black per la stilista, T-shirt e jeans scuri per il rapper: "Per la Milano Design Week, è giusto fare un giro nella collezione Versace Home con la mia migliore amica" ha scritto Fedez nelle Stories, mostrando anche alcuni pezzi della collezione.