Michelle Hunziker non ha affatto rinunciato all’idea di allargare ulteriormente la famiglia. La conduttrice a 43 anni ha ancora voglia di rimanere incinta, magari di un maschietto, visto che è mamma di tre femminucce, ovvero Aurora Ramazzotti, 25 anni, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti, e le piccole Sole, 6, e Celeste, 4, frutto dell’amore con l’attuale marito Tomaso Trussardi. “Non prendo precauzioni, lascio fare alla natura. Se arriva il quarto figlio va benissimo. Come fa uno a non volerne altri dieci?”, ha fatto sapere durante un’ospitata a ‘La Repubblica delle Donne’.

Michelle ha però voluto mandare un messaggio importante: la maternità non è solo e non è tanto quella biologica, ma ha un significato molto più ampio. “Diventi madre quando decidi di accudire qualcosa o qualcuno. La maternità va oltre. È un messaggio che voglio mandare a chi purtroppo non riesce ad avere figli. Si può essere mamme o papà di ogni creatura”, ha aggiunto. E sulla possibilità che invece di diventare mamma possa nel prossimo futuro diventare nonna (visto che la figlia Aurora è da tempo legata al compagno Goffredo Cerza), ha fatto sapere: “Pensate che bello diventare nonna ora. Dicono che i nipoti sono la cosa più bella al mondo”.

Infine la Hunziker ha commentato una vecchia polemica del 2013. Dopo aver avuto Sole tornò infatti a lavoro dopo appena cinque giorni, presentandosi, in splendida forma bisogna ammettere, in televisione. “Allattavo a casa, poi mi tiravo il latte, poi venivo a lavorare e tornavo ad allattare la sera. Ma ogni donna ha i suoi tempi, non volevo insegnare nulla a nessuno. Io stavo da dio e sono tornata a lavorare”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 5/3/2020.