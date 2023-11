Michelle Hunziker e il nuovo fidanzato Alessandro paparazzati innamoratissimi nella notte di Roma: guarda

La 46enne e il 41enne Carollo a braccetto, felici più che mai, pure nella Capitale

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo non si fanno problemi a mostrare il sentimento che li ha travolti. I due sono stati paparazzati innamoratissimi nella notte di Roma. Il settimanale Chi regala alla neo coppia la cover del giornale. La 46enne è raggiante accanto all’osteopata dei vip 41enne. Tiene alcune rose rosse a gambo lungo in mano: gliele ha regalate lui.

Si frequentano da prima dell’estate, così si racconta. A farli incontrare durante una cena tra amici è stato Cupido Jonathan Kashanian, ex gieffino e popolare volto tv. Alessandro l’ha ringraziato pubblicamente sul social. Hanno tenuto la loro relazione privata, cercando di schivare gli obiettivi spioni e per un certo periodo ci sono riusciti. Poi, finalmente, sono stati sorpresi in coppia e da lì è stato un crescendo, al punto che i due hanno ufficializzato il legame pure sui loro profili Instagram.

L’amore ora è alla luce del sole. Quel che si chiedono i fotografi romani, si legge sul settimanale “è proprio come abbia fatto in questi mesi Michelle a venire nella Capitale senza farsi vedere, a trovare Carollo, che vive qui anche se ha un secondo studio a Milano. Di certo non è andata nell'appartamento che utilizza di solito come appoggio per i suoi viaggi nella città eterna”. Ma stavolta è lì che si dirigono. Per trascorrere la notte insieme.

Carollo nei giorni scorsi a Michelle ha fatto una dedica appassionata. “Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove... Un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre… ‘Na palla de foco”. La svizzera gli ha risposto: "Come sempre….mi hai fatto emozionare… ma alla fine…ti fa male il ginocchio amore?".