Arriva il freddo e Diletta Leotta vola al caldo di Dubai con lo statuario Loris Karius e loro figlia Aria: guarda

Prima è andata in Spagna per commentare per Dazn il derby andaluso tra Siviglia e Batis, poi è arrivato il sospirato relax in famiglia. Arriva il freddo e Diletta Leotta vola al caldo di Dubai con lo statuario Loris Karius e loro figlia Aria, nata lo scorso 16 agosto. La 32enne e il portiere 30enne si regalano una mini vacanza nella famosa località degli Emirati Arabi Uniti. Le foto condivise sul social raccontano la felicità dei tre.

La siciliana approfitta della pausa di campionato di serie A, che lascia spazio agli impegni delle Nazionali, in campo per le qualificazioni al prossimo Europeo di calcio. Anche Loris è libero. Immancabile per i due concedersi qualche giorno sotto il sole in compagnia della loro bambina.

Diletta condivide sul social uno scatto in cui indossa in costume intero rosso. Davanti a lei c’è Aria, la tiene tra le braccia. Karius, alle sue spalle, le cinge i fianchi. Indossa boxer da mare variopinti e gli occhiali da sole. Pure il calciatore guarda negli occhi la neonata. Il sorriso stampato sul volto dei due parla da solo: sono raggianti e innamorati. "Family", scrive.

Pendolari per amore, la Leotta e il compagno si spostano spesso per riuscire a trascorrere del tempo insieme. “La maggior parte del tempo siamo distanti, per forza. Parliamo tanto al telefono, facciamo videochiamate con FaceTime. Diletta appena può mi viene a trovare, ma non è semplice”, aveva detto lui intervistato dal Corriere della Sera.