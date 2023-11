Adelaide è entrata nella 38esima settimana di gestazione

La 29enne avrà il suo primo figlio, un maschietto che si chiamerà Mattia, da Diego De Domenico

La gravidanza è ormai agli sgoccioli. A pochi giorni dal parto Adelaide, sorella di Stefano De Martino, organizza un super babyshower e condivide sul social le foto della festa. La 29enne avrà il suo primo figlio, un maschietto che si chiamerà Mattia, da Diego De Domenico, il compagno 34enne. Lui è il nipote di Enzo Di Domenico, cantautore e paroliere napoletano. E’ un produttore, organizzatore di eventi e manager di diversi artisti partenopei ed è già padre di una bambina nata nel 2018 da una precedente relazione.

La sorella di Stefano De Martino organizza il baby shower a pochi giorni dal parto: le foto della festa

Adelaide è felice, non vede l’ora di stringere il piccolo tra le sue braccia. Intanto si diverte con le amiche più strette al party organizzato a La Masseria Event a Lusciano, in provincia di Caserta, un posto del quale, non ne fa mistero, nelle sue storie, si è innamorata.

Adelaide è entrata nella 38esima settimana di gestazione. Ha scelto la Masseria Event per il party

“Baby M ti stiamo aspettando - scrive la ragazza per accompagnare gli scatti del baby shower - Grazie a tutti per aver reso questo giorno indimenticabile. Grazie a colei che ha creato tutto ciò, Francesca Ambra Buonincontri (wedding ed event planner, ndr) ed Erica Dolce. Grazie a te Alfredo Di Rosa floral design per i fiori più belli che abbia mai visto. Grazie a Daniele Chiariello (event creator, ndr) il nostro ballo in artist. Grazie per i meravigliosi dolci di La Pignatta Academy. Un grazie particolare alla location che ci ha permesso di organizzare tutto ció. E sopratutto grazie ai miei amici e alla mia famiglia per esserci sempre. Vi voglio bene (questa è la gravidanza che mi ha ammorbidito). Alla prossima festa”.

La 29enne avrà il suo primo figlio, un maschietto che si chiamerà Mattia, da Diego De Domenico

Adelaide indossa un abito in maglina stretto e lungo, che mette in mostra le sue forme da mamma, beige chiaro, in tono con le decorazioni del party, tutte con le varie sfumature della terra. Porta sul capo una coroncina di fiori celeste, come il fiocco che le regalerà la cicogna. Anche le rose che ha in mano sono azzurre. La torta è spettacolare, con un orsacchiotto in pasta di zucchero delizioso sopra. Il nome “Mattia”, troneggia ovunque.