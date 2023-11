''Con 600 euro al massimo compri un paio di scarpe'': Federico Fashion Style parla della riappacificazione con Antonella Mosetti

Il 34enne e la 48enne hanno deposto le armi a inizio novembre, con tanto di foto social

C’era in ballo con contenzioso per un conto mai pagato, con tanto di scambio di accuse reciproche andate avanti per anni. Federico Fashion Style parla della riappacificazione con Antonella Mosetti. Il 34enne e la 48enne hanno deposto le armi a inizio novembre, con tanto di foto social. L’hair stylist di tante vip, tirando in ballo la somma che la showgirl non gli avrebbe saldato, al Corriere della Sera dice: “Con 600 euro al massimo compri un paio di scarpe”.

Sei saloni ad Anzio, Roma, Milano, Napoli, Firenze e Poltu Quatu, sulle famose andate da lui Federico Lauri dice: “La prima è stata Valeria Marini che mi ha portato fortuna. Poi Francesca Pascale, Belen, Rocìo Munoz Morales, Laura Pausini, Claudia Galanti, Aida Yespica, Manuela Arcuri, Barbara d’Urso e tante altre”. Gli piacerebbe avere sotto le sue mani Jennifer Lopez e Maria De Filippi. Si vedrà.

Immancabilmente si parla della polemica sui costi eccessivi nel suo salone. Il parrucchiere chiarisce: “Da me la piega costa 25 euro. Certo, se sommi extension, shatush, trattamento alla cheratina, il prezzo sale. Non conta se mangi nel ristorante stellato, ma quanto mangi. Se entri con i capelli cortissimi ed esci con cinque file di extension è facile che lo scontrino segni 2.000 euro”. E conclude: “Non bisogna avere vergogna a chiedere prima un preventivo, semmai la vergogna si prova dopo a lamentarsi”.

Sulla pace con la Mosetti Federico chiarisce: “Ci siamo rivisti da poco. Mi ha dato un bacio sulla bocca. Sono dell’idea che i soldi non diano la felicità. E poi con 600 euro cosa fai? Al massimo compri un paio di scarpe”.

Legato per 17 anni a Letizia Porcu, da cui nel 2017 grazie alla fecondazione assistita ha avuto la figlia Sophie Maelle, Lauri ha poi fatto coming out: “Per me non era facile, dovevo fare i conti con il giudizio, mia figlia, il lavoro. Ma per 17 anni siamo stati una coppia vera. Stavo bene con Letizia e, quando la nostra storia è finita, ho voluto parlarne io pubblicamente. Ho detto che non c’è differenza tra l’amare un uomo, una donna o una pianta. E il giorno dopo il fioraio mi ha recapitato un salice piangente. Sul bigliettino c’era scritto: ‘vorrei essere io la tua pianta’”.

Adesso Federico è single: “In questo momento solo frequentazioni. Voglio essere libero senza precludermi nulla. Chissà, magari mi innamorerò di una donna”.