Michelle Hunziker non vede l’ora di essere nonna. Mentre pranza con la figlia maggiore, Aurora Ramazzotti, la bionda 44enne non riesce a trattenere la sua commozione e a stento trattiene le lacrime pensando a un nipotino…

La showgirl svizzera esce con la sua Aury. La ragazza negli ultimi giorni è stata impegnata con gli esami di fine anno. Studia all’accademia Mas di Milano, dove ha seguito corsi di recitazione e canto, e ha dovuto sostenere le prove per essere promossa davanti ai suoi docenti. Tutto dovrebbe essere andato per il meglio. Messi da parte i libri, arriva il momento del relax. Aurora mangia insieme alla mamma: mentre le due parlano dei progetti in divenire, Michelle quasi piange.

La Ramazzotti racconta tutto nelle sue storie. La Hunziker a tavola si sventola quasi imbarazzata con il tovagliolo. “Perché piangi?”, le chiede la figlia. “Mi sono emozionata perché ho pensato al mio nipotino che correva nel salotto di casa, ho visualizzato la scena…”, spiega Michelle .“E già piangi…?”, replica Aurora divertita.

La 24enne poi scrive: “Piange da sola pensando a quando farò un figlio”. La madre non sta nella pelle. Del resto Aurora convive con il suo fidanzato Goffredo Cerza a Milano: magari tra un po’ i due penseranno alle nozze e, perché no, a un bebè...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/6/2021.