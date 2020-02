Michelle Hunziker come Ursula Andress alle Maldive

Hunziker alle Maldive come Ursula Andress

Michelle Hunziker esce dall’acqua come Ursula Andress. Fisico perfetto e sex appeal infinito per la conduttrice alle Maldive, Michelle è partita con le amiche per qualche giorno di shooting. Sul bagnasciuga con il bikini bianco si regala scatti paradisiaci I follower impazziscono, ma c’è anche chi l’accusa di essere fuggita dal Coronavirus...

