La cantante Mietta racconta la sua reazione dopo essere stata tradita: ''Scoprivo le malefatte e ricambiavo''

Prima era gelosissima, lo ammette: “Tremenda, per fortuna mi è passata”

Mietta si mette a nudo in una lunga intervista al Corriere della Sera, tra lavoro e privato. La cantante racconta la sua reazione dopo essere stata tradita e rivela: “Scoprivo le malefatte e ricambiavo”.

Era gelosissima. La 54enne ammette: “Tremenda, per fortuna mi è passata”. Le si chiede di svelare una sua scena madre, l’artista così dice: “Ero fidanzata con Antonello, un pittore, che aveva un locale a Livorno. Bellissimo, capelli lunghi, suonava il sax, il classico tipo che piace a tutte. E infatti il bar era sempre pieno di ragazzine che gli andavano dietro. Una sera a un tavolo c’era un gruppetto particolarmente sfacciato. Ascoltai i loro commenti. Furiosa, entrai in cucina, presi il vassoio con le loro ordinazioni, tornai e glielo rovesciai addosso”.

L’argomento ‘corna’ è inevitabile. Una volta ha confidato: “Ho tradito, ma di corna ne ho prese più io”. Mietta replica: “Vero, però ho pareggiato il conto. Prima scoprivo le malefatte: ero un segugio, facevo le poste. E poi ricambiavo”. Si è anche fatta scoprire: “Una volta, mentre parlavo col il mio fidanzato ufficiale sul telefono fisso, per sbaglio ho lasciato acceso il cellulare con cui avevo chiamato l’altro, che non sapeva fossi impegnata ed ha sentito tutto. Non la prese benissimo”.

Daniela Miglietta, questo il suo nome all’anagrafe, sull’amore chiarisce: “Ho amato e sono stata amata, direi che è stato un crescendo. Ogni volta l’uomo che viene dopo è migliore del precedente. Credo nell’amore, però pretendo anche molto. Desidero essere amata tanto quanto amo io. Se nell’altro trovo questa abnegazione allora è la volta che non scappo”.

Il 23 settembre del 2010 è diventata madre di Francesco Ian avuto da Davide Tagliapietra

Nella sua vita sentimentale è tornato il sereno, va “meravigliosamente”. “Dopo la fine del rapporto con il padre di mio figlio sono stata cinque anni da sola, a parte sporadiche frequentazioni fisiche. Non ne volevo più sapere. Ma l’amore quando arriva fa davvero: ptum! E sei fregato”. Il nome del nuovo fidanzato però non lo rivela: “Non lo dico”. Nel 2010 è diventata madre di Francesco Ian avuto da Davide Tagliapietra, figlio di Aldo, ex del gruppo Le Orme. Sul privato è da sempre estremamente riservata.