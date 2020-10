Milly Carlucci balla per la prima volta nel suo 'Ballando': guarda

Milly Carlucci, regina del suo Ballando con le stelle, si mette in gioco e balla per la prima volta. Scende in pista mettendo in scena un emozionante medley con Samuel Peron. Il danzatore torna a essere protagonista nel programma dopo ben 6 settimane passate in isolamento per colpa del Covid. La conduttrice emoziona il pubblico e si scatena: conquista ben 29 punti, un bel ‘tesoretto’.

Presentatrice e direttore artistico dello show del sabato sera di Rai Uno, Milly Carlucci è ballerina per una notte. Nel 2017, a causa del forfait all’ultimo momento di Diego Armando Maradona, era stata costretta a danzare in un appassionato tango, ma stavolta la bionda è fenomenale.

A 66 anni Milly mette in mostra un fisico da sballo ed è la stella di uno dei momenti cult della tv. Non ha problemi a ballare e a evidenziare le sue doti da showgirl. E’ incantevole e il suo compagno, Peron, è entusiasta.

“Che emozione, che bello rivedervi. E’ bellissimo rivedervi tutti – sottolinea il ballerino una volta conclusa la performance - Ho fatto sei settimane di isolamento, poi fortunatamente sono arrivati questi due tamponi negativi e quindi mi hanno dato la possibilità di uscire”.

“Che effetto mi ha fatto tornare dai colleghi? È strana questa situazione, questo distanziamento sociale a causa del Covid – le confessa - Io ti avrei abbracciata, baciata, ma non c’è stata questa possibilità. Rivedere i ragazzi è stata una grandissima emozione, perché ci siamo trovati subito in sala, abbiamo iniziato a lavorare ed è stato feeling immediato”.

Milly è orgogliosa di lui e della sua esibizione, che fa centro ed è acclamata sui social dai suoi tantissimi fan.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/10/2020.