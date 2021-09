Milly Carlucci rivela come ha convinto Al Bano a partecipare a 'Ballando’

Mancano poche settimane alla partenza della nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’ e Milly Carlucci è orgogliosissima di essere riuscita a convincere, dopo anni di corteggiamento, Al Bano a prendere parte al talent show di Rai1. La conduttrice ha spiegato di aver fatto un vero e proprio “lavaggio del cervello” all’artista di Cellino San Marco. “Ci ho messo 15 anni per convincere Al Bano a ballare in tv, gli ho fatto il lavaggio del cervello per tre lustri”, ha raccontato il 78enne a ‘Oggi’.

Lo stesso Al Bano ha poi aggiunto al magazine: “Mi sento un albero di ulivo, di me si muovono solo le foglie. Solo Milly poteva convincermi, mostrandomi un video del grande Giorgio Albertazzi a Ballando”. “So ballare solo un po’ il valzer, in me c’è un animo ottocentesco”, ha proseguito l’ex marito di Romina Power.

Milly ha poi commentato il resto del cast dell’edizione in partenza della sua creatura tv. Ci sono nomi importanti, da Morgan a Sabrina Salerno. Ma come è riuscita a mettere insieme un gruppo così forte? “È frutto di una congiunzione astrale fortunata. Non abbiamo avuto a disposizione più soldi, anzi, c’è stato un taglio del 15% rispetto all’anno scorso”, ha fatto sapere.

Parlando poi dei giudici, ovvero Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, ha continuato: “Questa è la giuria che il pubblico ama odiare. Anche quando dicono cose normali sembra che abbiano gettato bombe molotov nel salotto degli italiani. Ormai Mariotto deve andare in giro con le guardie del corpo”.

Scritto da: la Redazione il 30/9/2021.