''Sul set con la persona più speciale di tutti'': Miriam Leone a tre mesi dal parto torna al lavoro portando con sé il figlio neonato, foto

L’attrice allo shooting per Bulgari insieme al piccolo Orlando che allatta al seno

La 38enne è felicissima di avere il bimbo accanto: non riesce a separarsene

La maternità la galvanizza e le riempie il cuore di gioia pura. Miriam Leone a poco più di tre mesi dal parto torna al lavoro portando con sé il figlio neonato. Impegnata con lo shooting per Bulgari, l’attrice non lascia a casa il piccolo Orlando, nato lo scorso 29 dicembre. Il bimbo è accanto a lei. Tra una pausa e l’altra, mentre c’è il ritocco di trucco e parrucco, la 38enne lo allatta amorevolmente al seno. “Sul set con la persona più speciale di tutti”, scrive nel post che accompagna la giornata professionale ‘speciale’ in compagnia del pargoletto.

''Sul set con la persona più speciale di tutti'': Miriam Leone a tre mesi dal parto torna al lavoro portando con sé il figlio neonato

Miriam non dà nulla per scontato, Gli attimi di felicità se li tiene stretti. Vive uno stato di beatitudine costante grazie a Orlando e al marito Paolo Carullo. “La magia nella mia vita è riuscire a mettere insieme persone speciali con cui condividere anche il mio lavoro… Stavolta, però, sul set, c’era la persona più speciale di tutte con me… Gratitudine infinita”, scrive. Condivide il video in cui si fa vedere mentre lavora, ma non dimentica di fare la mamma.

L’attrice allo shooting per Bulgari insieme al piccolo Orlando che allatta al seno

La Leone nella clip sorride, si diverte e si gode pure il figlioletto, a cui offre il suo seno per la pappa. “E’ un messaggio bellissimo che tu faccia vedere che allatti al seno il bimbo anche ‘mentre lavori’: questo è un messaggio sociale di gran conforto a tutte le mamme che vogliono mollare l’allattamento!”, le scrive una fan. I ‘like’ piovono. “E’ bellissimo che te possa portare tuo figlio e allattare mentre lavori. Grazie per diffondere questo messaggio perché solo così si può cambiare”, le sottolinea ancora un’altra donna.

I 'like' sul social piovono per la siciliana, che dà la pappa al bebè

La 38enne è felicissima di avere il bimbo accanto: non riesce a separarsene, anche mentre posa per le foto non lo perde di vista

Il giudizio dei suoi follower è unanime: da quando ha messo al mondo il bebè, Miriam, ex Miss Italia, è raggiante, ancora più bella di prima. Il 21 marzo scorso è tornata a recitare in un altro set, quello del suo prossimo film, e ne è stata entusiasta: un bel modo di iniziare la sua prima primavera da genitore. Non potrebbe desiderare di più.