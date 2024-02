''In questa fase non ci si vede sempre al top'': Miriam Leone mostra il primo trucco e il primo evento post parto

L’attrice 38enne alla Milano Fashion Week ospite della sfilata di Etro

Miriam Leone si fa vedere dopo il primo trucco e il primo evento post parto: il 29 dicembre scorso è nato il suo amatissimo orlando, frutto dell’amore col marito Paolo Carullo. L’attrice 38enne alla Milano Fashion Week è tra le ospiti vip della sfilata di Etro. Bellissima, evidentemente non si sente ancora super, così nel post sul social sottolinea: “In questa fase non ci si vede sempre al top”.

L’ex Miss Italia non ha paura di sottolineare le sue paure, lasciandole trapelare dalle parole che condivide. Scrive: “Primo trucco (strafigo) per il primo evento di lavoro post parto… In questa fase in cui non ci si vede o sente sempre al top è un bel regalo! Ricordate che nella vita ci sono momenti che ti senti (e magari sei…) crisalide e momenti che ti senti farfalla… E va bene così”.

Miriam sul red carpet della maison indossa una giacca di pelle nera dal taglio classico. La abbina a un top dai toni dark decorato con le iconiche stampe geometriche del brand, sotto una gonna in denim lunga alla caviglia con spacco. Sandali nei col tacco alto ai piedi. E’ una neomamma meravigliosa.

La Leone dai primi di febbraio ha anche ripreso a fare attività fisica: “Primo allenamento post partum. Tornare ad allenarsi dopo il parto non è immediato né semplice…ci vuole tempo per riabituarsi ad un cuore solo (dopo nove mesi in cui ne hai contenuti due!) che batte dentro di te (e uno fuori )… Ci vuole tempo per risentire il tuo corpo solo tuo. Ci vuole tempo e pazienza affinché i movimenti corrispondano a come te li sei immaginati. Ci vuole tempo…ma anche un piccolo passo, un piccolissimo movimento ci riporta dentro il nostro corpo con il piacere (e la fatica) di risentirlo nostro. Non dimenticare di amare anche te stessa”, fa sapere sul suo profilo Instagram.