Miss Italia 2018 è Carlotta Maggiorana, 26 anni, nata a Montegiorgio, nelle Marche. Capelli scuri, sguardo da cerbiatta, la tipica bellezza mediterranea ha battuto in finale Fiorenza D’Antonio, 21 anni, di Napoli, seconda classificata, eletta Miss Social, e Chiara Bordi, terza: la ragazza è la prima Miss con una protesi alla gamba.

Emozionatissima, dopo la lunga diretta su La7 condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta, al momento dell’incoronazione Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, è riuscita a dire solo un semplice “grazie”, poi ha abbracciato con grande calore le amiche, tutte intorno a lei.

Carlotta Maggiorana è stata in gara con il numero 12, le ha portato bene. E’ originaria di Cupra Marittima (Ascoli Piceno), ma da molti anni vive a Roma. E’ diplomata all’Accademia Nazionale di Danza ed è attrice.

Non è nuova al mondo dello spettacolo: ha già avuto esperienze in tv come valletta di “Avanti un altro”, “Paperissima”. E’ stata pure l’inviata per il mondiale di Superbike 2016. Non solo, Miss Italia 2018 ha recitato nel film "Tree of life", con Brad Pitt e Sean Penn, in "Un Fantastico via vai" di Leonardo Pieraccioni e nella fiction "L'Onore e il rispetto". E' sposata con Emiliano, un costruttore originario di Pescara, e ha un grande amore, la sua cagnolina Berta, un Jack Russel.