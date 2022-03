La moglie di Francesco Facchinetti cade di nuovo da cavallo e dove operarsi d'urgenza: cos'è successo

Wilma Helena Faissol cade nuovamente da cavallo e finisce in ospedale. La moglie di Francesco Facchinetti vive ore d’ansia. Si è fratturata l’omero e deve operarsi d’urgenza. Sul social, nonostante l’incidente, informa i suoi fan, la 39enne scrive: “Stamattina dopo un salto, Wally è atterrato male e si è spantegato per terra. Ho fratturato la spalla, domani mi operano. Mai sentito un dolore così atroce. Sono immobilizzata e piena di farmaci”.

Anche lo scorso gennaio era finita in codice rosso dopo essere stata investita dal suo cavallo, aveva riportato un “trauma cranico non commotivo e policontusioni”. Ora è accaduto nuovamente un incidente mentre praticava il suo sport preferito, l’equitazione.

Wilma dal letto d’ospedale nelle sue IG Stories aggiunge: “Wally forse si è fatto malino (mi ricordo di pensare che sembrava uno scarafaggio con le gambe per aria), ma nulla di grave, lo vedremo domani. Lo faccio controllare perché non può essere normale, è la seconda volta in 45 giorni che le sue gambe non reggono e mi mollano”.

Francesco Facchinetti, accanto alla moglie, si prende cura di lei e le pettina i capelli, poi glieli lega dolcemente. Anche lui sul social aggiorna i follower dell’accaduto: “Purtroppo Wally oggi è atterrato male da un salto ed è caduto, e la Wilma con lui. Nella caduta Wilma si è fratturata l’omero. La devono operare…”. Ha una frattura composta, dopo l’intervento, previsto per oggi, e alcuni giorni in ospedale in degenza, la Faissol potrà tornare a casa. Ma lo spavento rimane e tanto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/3/2022.