Morgan rivede la figlia dopo 2 anni grazie a 'Ballando': l'emozionante incontro in tv

Morgan rivede la figlia dopo 2 anni, il ‘miracolo’ avviene grazie a Ballando con le stelle e a Milly Carlucci. La semifinale del talent è all’insegna delle sorprese: ogni concorrente di ritrova in pista a danzare con un familiare. Il cantante riabbraccia Lara, 8 anni, avuta dall’ex Jessica Mazzoli: l’incontro in tv emoziona.

La Carlucci spiega che per Morgan non è una vera e propria sorpresa quel che sta per avvenire sul palco. Dati i rapporti tesi tra i genitori, la conduttrice è stata costretta a parlare con entrambi prima di realizzare il sogno della bambina, quello di diventare ballerina. Per il bene di Lara, i due hanno detto di sì. Così sulle note di “Buonanotte fiorellino” Marco Castoldi e la figlia si esibiscono e vederli insieme fa bene al cuore.

"La danza unisce le persone, in questo caso me e mio padre”, dice Lara nella clip di presentazione. “Ho visto papà a Ballando con le stelle, è buffo ma tifo per lui, balla bene”, aggiunge la piccola.

Marco Castoldi, prima di incontrare sul palco la figlia, racconta: “Ho preso la spinta per non essere come lui (riferendosi al padre suicida, ndr). Con la mia prima figlia Anna Lou (20 anni, avuta da Asia Argento, ndr) abbiamo instaurato un rapporto bellissimo, fatto di confidenze, di un mondo che non deve essere osteggiato, un mondo di libertà”.

Morgan parla anche di Maria Eco, nata a marzo 2020 dal rapporto con Alessandra Cataldo: “Poi c’è una piccolina, Maria, che vedo quotidianamente perché vive con me e mi permette di fare finalmente il padre, come ho sempre voluto”. Con Lara però è diverso. “Ho potuto passare poco tempo con lei - ammette il 48enne - non la vedo da due anni”. E con la voce che sta per cedere sottolinea: “Bisogna fare qualcosa per riuscire a superare questo”.

Morgan ha lo sguardo innamorato quando finalmente vede Lara entrare in pista. Dopo lo stupore iniziale, rompe il ghiaccio e si esibisce con la bambina, che abbraccia delicatamente. “Sei molto più brava di me!”, le esclama alla fine.

Quando lo show va in pubblicità, anche Alessandra Tripoli, compagna dell'artista nello show, si complimenta con Lara. Milly Carlucci arriva e con il suo calore circonda la coppia che si è ritrovata. Accompagna Morgan a incontrare Jessica Mazzoli. I due si salutano, pure la presentatrice stringe la mano alla cantante 30enne, ex volto di X Factor. La biopnda spera che questo gesto distensivo aiuti i due a mettere finalmente da parte le divergenze e a ritrovare un rapporto cordiale per il bene della figlia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/12/2021.