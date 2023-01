E’ morta a soli 54 anni Lisa Marie Presley, figlia di Elvis ed ex moglie di Michael Jackson

La donna ha avuto un infarto, per lei non c’è stato scampo

Era stata ricoverata giovedì, ma poche ore dopo la terribile notizia

Si è spenta ad appena 54 anni Lisa Marie Presley, la figlia di Elvis Presley. La donna era stata ricoverata giovedì per un arresto cardiaco e si è spenta poche ore dopo in ospedale. A confermarlo è stata sua madre Priscilla. In un comunicato la vedova di Elvis ha fatto sapere: “È con il cuore a pezzi che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato. Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto. Chiediamo privacy mentre cerchiamo di affrontare questa profonda perdita. Grazie per l'amore e le preghiere. Al momento non ci saranno ulteriori commenti".

Lisa Marie Presley è morta a soli 54 anni: se n'è andata la figlia di Elvis Presley ed ex moglie di Michael Jackson

In un’altra nota stampa del rappresentate di Priscilla si legge: “Priscilla Presley e la famiglia Presley sono scioccati e devastati dalla tragica morte della loro amata Lisa Marie. Sono profondamente grati per il sostegno, l'amore e le preghiere di tutti e chiedono privacy in questo momento molto difficile”.

Lisa Marie lascia tre figli. La primogenita è l’attrice Riley Keough, 33 anni, avuta con il primo marito Danny Keough. Poi ci sono le gemelle di 14 anni Finley e Harper, frutto del suo quarto matrimonio con Michael Lockwood (con quest’ultimo era ancora alle prese con una pesante battaglia legale per la custodia dei ragazzi).

Priscilla Presley, 77 anni, insieme alla figlia Lisa Marie: in questo post l'annuncio della morte

C’era poi un quarto figlio, Benjamin Keough, che però si è tolto la vita nel 2020 all'età di soli 27 anni.

Lisa Marie era stata sposata con il defunto Re del Pop Michael Jackson. Dopo il matrimonio nel giugno 1994 (arrivato dopo appena un mese dalla rottura col primo marito Danny), erano durati come coppia solo un paio d’anni.

Lisa Marie con tutti e quattro figli in una foto del 2019, quando c'era ancora il secondogenito in vita

Nel 2000 si legò al musicista John Oszajca, ma la relazione finì quando incontrò Nicolas Cage che sposò due anni dopo. Stavolta l’amore durò sempre pochissimo: appena quattro mesi.

Lisa Marie ha pubblicato come musicista tre album, "To Whom It May Concern" nel 2003, "Now What" nel 2005 e "Storm + Grace" nel 2012.