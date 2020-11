Morto di Covid storico volto di 'Uomini e Donne': ecco chi è

E’ morto di Covid uno storico volto di Uomini e Donne. Lutto al dating show di Maria De Filippi, tutti piangono una delle protagoniste del programma, Maria S., la vulcanica Dama del Trono Over. Aveva partecipato alla stagione 2014/2015 conquistando tutti, opinionisti in studio e soprattutto i telespettatori a casa.

La notizia della morte di Maria S. è arrivata via social. Anna Tedesco, dama sua amica, ha voluto dare un dolce addio alla donna: "Rip Maria S. Un altro lutto. Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Riposa in pace. Posso dire che è stato un onore averti conosciuta. Ciao Maria".

La signora Maria S. era ricoverata per Covid da alcune settimane all'ospedale Cannizzaro di Catania. In gravissime condizioni, sarebbe deceduta per un aneurisma cerebrale. Su una pagina Facebook dedicata alla dama era stata proprio la figlia a spiegare ai fan che la mamma era in ospedale a causa del contagio da Coronavirus. Sono tantissimi quelli che nelle ultime ore piangono la sua morte e ricordano con grande affetto l’incontenibile simpatia di Maria, protagonista di alcuni momenti divenuti celebri, come quando, offesa da uno dei corteggiatori, si alzò di scatto e davanti a tutto lo studio disse: "Vergogna! Mettiti in ginocchio". La scenetta, ripresa dai mememaker, diventò in brevissimo tempo virale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/11/2020.