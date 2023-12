''Le dottoresse si sono spaventate, noi siamo sbiancati'': Muller e Peparini raccontano in tv la scoperta della malattia delle loro gemelle

Andreas e Veronica in collegamento da Roma danno aggiornamenti sulla gravidanza

Andreas Muller e Veronica Paparini tornano a Verissimo a un mese di distanza da quando si sono accomodati nel salotto tv per annunciare la gravidanza della coreografa, ex professoressa di Amici. Raccontano la scoperta della malattia delle loro gemelle. “Le dottoresse si sono spaventate, noi siamo sbiancati”, rivela il ballerino 27enne. Fortunatamente la gestazione ora sembra andare bene. Anche se la 52enne rimane sempre sotto stretto controllo dei medici.

La coppia ha temuto di dover perdere una delle due bimbe. "La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamniotica: le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte. È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente”, aveva confessato Andreas sul social. Adesso però “la situazione si è quasi normalizzata”. “L'ultima visita è andata bene, siamo tutti molto più positivi, anche se non siamo ancora fuori pericolo”, sottolinea Veronica.

“Sto meglio, adesso abbiamo passato un periodo particolare, ma tutto sta andando meglio. Sono molto più rilassata dei primi giorni. Ci è preso uno spavento dopo che siamo venuti a Verissimo. Una settimana dopo ci è preso un bel colpo. Adesso però va davvero meglio”, spiega la Peparini.

“Essendo una gravidanza gemellare è già complicata - prosegue - La mia di più perché ha la possibilità di queste problematiche che possono accadere. La mia era la malattia feto fetale. Le gemelle stanno nella stessa placenta in sacchi divisi. Una delle gemelle può diventare donatrice del sangue all’altra. Il sacco di una è come se si ritirasse e prosciugasse. Non sanno la malattia da cosa è scaturita, ma possono intervenire. Sono gravidanze che vanno monitorate con degli specialisti. Perché è importante prenderle in tempo. Io non ero nella fase acuta, ero all’inizio della malattia. Se uno è nella fase acuta può essere troppo tardi per intervenire. Le bambine però stanno meglio e i liquidi sono quasi ritornati uguali”.

Muller racconta: “Siamo andati a questa visita di controllo dopo che siamo stati da te. Le dottoresse si sono spaventate. Noi siamo sbiancati. Non eravamo esperti in materia. Stava accadendo questa cosa qui, della malattia feto fetale. Ci hanno messo in allerta. Le dottoresse non si aspettavano che sarebbe successo perché tutto stava andando benissimo. Da quel momento lei ha iniziato a riposarsi un po’. Fermarla è impossibile perché è una donna e un’artista che era sempre in movimento, però si sta riposando. Le bambine non sono fuori pericolo, ma lo saranno quando nasceranno. Dopo la visita ero molto preoccupato”.

I due sorridono, ma inevitabilmente arrivano le lacrime davanti ai messaggi dei genitori, che li fanno commuovere. Insieme dal 2017, Andreas e Veronica sono entusiasti delle bebè che arriveranno. Lei ha già due figli, Olivia e Daniele, avuti dal dal suo ex marito, il ballerino Fabrizio Prolli.