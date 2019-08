Massimiliano Ferrigno, ex compagno di Nadia Toffa, racconta il suo dolore per la scomparsa della conduttrice a Di Più. L’autore de Le Iene e la 40enne, sconfitta dal cancro, sono stati fidanzati per dieci anni: la relazione si è chiusa nel 2017, ma il bene che li ha legati, li ha fatti rimanere uniti fino all’ultimo istante di vita della bionda.

Hanno mantenuto uno splendido rapporto, Max è sempre rimasto una persona speciale per Nadia Toffa, come testimoniato da lei stessa sul social, quando ha pubblicato una foto insieme a lui. Ferrigno le è stato accanto fino alla fine, non ha mai voluto lasciarla sola.

“Dopo dieci anni ci eravamo presi una pausa di riflessione. Lei aveva trovato un altro uomo che aveva poi deciso di lasciare”, chiarisce al settimanale Massimiliano Ferrigno. E’ quest’uomo, di cui non svela il nome, che non l’ha mai assistita nel momento delle cure per cercare di sconfiggere il tumore: “Era un fidanzato che ha avuto negli ultimi mesi. Quello non ero io perché io e Nadia ci siamo visti tutti i giorni fino al giorno in cui se ne è andata. Non l’ho mai lasciata sola nemmeno un momento, sono stato io a raccogliere il suo ultimo desiderio”. Nadia voleva che il suo funerale fosse celebrato da don Maurizio Patriciello, il parroco campano che aveva conosciuto durante le sue inchieste sulla Terra dei Fuochi, diventato il suo padre spirituale, e così è stato.

Il rapporto tra Nadia Toffa e il suo ex compagno Massimiliano Ferrigno non si è mai interrotto: tanti progetti in cantiere e anche il sogno di fare un film, purtroppo la morte il 13 agosto scorso ha cancellato tutto. Max non riesce a superare il momento buio: “Per me Nadia era tutto: era la vita stessa. Con lei se ne sono andati dieci anni della mia vita”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/8/2019.