Naomi Campbell ha avuto il secondo figlio, forse grazie alla maternità surrogata

La supermodel ha annunciato la nascita di un maschietto

A 53 anni è mamma bis: ‘Non è mai troppo tardi’

Naomi Campbell ha avuto il suo secondo figlio. Dopo aver dato il benvenuto al mondo a una femminuccia nel 2021, la supermodel di origini inglesi ha ora accolto un maschietto.

Sul social ha pubblicato una foto del neonato e ha scritto: “Mio piccolo tesoro, sappi che sei amato oltre misura e circondato dall'amore dal momento in cui ci hai onorato con la tua presenza. Un vero dono di Dio, tu sia benedetto! Benvenuto bimbo”.

Naomi ha poi sottolineato che “non è mai troppo tardi per diventare madre”.

La foto postata da Naomi per annunciare la nascita del secondo figlio

Non è chiaro come sia nato il bambino, se lo abbia partorito la Campbell oppure se sia stata aiutata da una madre surrogata (pratica legale e regolamentata in molte democrazie, a cui ricorrono principalmente donne che non possono avere figli in modo naturale) o ancora se sia stato adottato. La primogenita sicuramente non è stata adottata (di lei ha detto: ‘E’ mia figlia’).

Tra gli altri hanno fatto gli auguri a Naomi anche tanti amici famosi, come Donatella Versace. La stilista italiana ha scritto: “Congratulazioni Omi!!”.