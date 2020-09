In questo periodo anche le belle della tv centellinano le loro uscite mondane. Diversi volti del piccolo schermo hanno però fatto un’eccezione per partecipare al compleanno, a sorpresa, del manager Francesco Graffagnini. In un ristorante milanese si sono così ritrovate Federica Nargi, Costanza Caracciolo e Francesca Fioretti. Ma anche Karina Cascella e Giulia Calcaterra, anche lei ex volto di ‘Strisica la Notizia’, proprio come Fede e Costy. Il gruppetto ha cenato insieme dopo aver lasciato di stucco Graffagnini che, arrivato nel locale meneghino, non si aspettava di trovare un’accoglienza del genere.

E’ stato lui stesso a scrivere su Instagram pubblicando una foto che lo ritrae con le amiche davanti alla torta di compleanno: “Nell’anno più ‘strano’ di tutti e in un periodo ancora così particolare, avevo già da tempo deciso di non festeggiare il mio compleanno... Così ieri, al termine di una normale giornata di lavoro, ero uscito sapendo di andare a cena con pochissimi amici e invece... ho trovato tutte VOI! Inutile dirvi che vedervi tutte insieme è stato davvero il regalo più bello di tutti!!”.

Anche la Caracciolo, 30 anni, ha condiviso nelle sue Instagram Stories il momento dell’arrivo del festeggiato e l’espressione di stupore sul suo volto. Tutte hanno apprezzato la possibilità di trascorrere una serata tra chiacchiere e buon cibo.

Scritto da: la Redazione il 30/9/2020.