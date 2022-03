Nicole Mazzocato, ex di Fabio Colloricchio, è incinta: l'annuncio social

Nicole Mazzocato annuncia sul social la sua dolce attesa. L’ex fidanzata di Fabio Colloricchio, conosciuto a Uomini e Donne, è incinta, aspetta il suo primo figlio dal compagno, il calciatore Armando Anastasio, 25 anni, con cui è uscita allo scoperto solo a settembre scorso. L’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi, ora influencer e modella, in un lungo post svela la gravidanza: è al quinto mese di gestazione.

Anche Fabio Colloricchio sta per diventare padre, Violeta è incinta e avrà una bambina. “Coincidenze? Si tante…e quindi?”, sottolinea Nicole a chi glielo fa notare nei commenti sul suo profilo Instagram.

"Saremo presto in quattro”, confida ai follower la Mazzocato, includendo nella famiglia il loro gatto. Poi aggiunge: “Siamo estremamente felici, lieti e finalmente pronti di condividere questo dono anche con voi. Vi starete chiedendo il motivo per il quale abbiamo aspettato a dirlo… Abbiamo deciso di condividere questa notizia con i nostri cari e godercela il più possibile, tenendola riservata. Siamo nel 5 mese… Spero possiate gioire insieme a noi di questa bella notizia. Con Amore ed affetto Armando e Nicole”.

Nicole non conosce ancora il sesso del bebè. A chi le domanda perché abbia atteso così tanto per dare la notizia della cicogna, spiega: “Ognuno ha i propri tempi, è giusto rispettare i tempi delle persone, considerato anche un periodo delicato di vita, si parla anche di salute. Ci sono gravidanze rosee sin dal principio e altre che tendono ad avere complicazioni. Noi abbiamo avuto complicazioni neanche tanto felici ma poi è andato tutto ok. L'ho detto a mia mamma tra il terzo e quarto mese, hanno aspettato tutti. Quando io ero fuori pericolo, quando eravamo pronti per annunciarlo, l'abbiamo fatto”.

