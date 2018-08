Nina Moric è felice per questa estate 2018 trascorsa in Puglia insieme al figlio Carlos e a Fabrizio Corona. La modella croata lo racconta sul social ma sottolinea anche che con l'ex marito non torneranno mai insieme.

L'estate 2018 per Nina ha un sapore speciale: ha visto sì naufragare del tutto la relazione con Luigi Mario Favoloso ma ha ritrovato un nuovo equilibrio con Fabrizio Corona e ha così potuto trascorrere del preziosissimo tempo insieme al figlio: "Estate 2018. Che dire. Ho trascorso momenti bellissimi con il mio piccolo uomo, di gioco, di confronto, di coccole. L’ho guardato dormire notti intere, ho seguito il suo respiro sfiorandolo appena. Questa la vera magia che mi ha donato l’estate: addormentarmi e risvegliarmi, ritrovando sempre Carlos. E ancora. Ritrovare con Fabrizio il senso del nostro viaggio. Carlos, per entrambi l’unica Itaca".

"Il senso della famiglia, quello fuori dal tempo e dallo spazio, che supera rancori, gelosie o barrire formali di concetti giuridici come separazioni e divorzi - scrive ancora Nina Moric sul suo profilo Instagram - L’amore. Ecco cosa porterò a Milano nella valigia. L’amore che vince su tutto. Sempre. Nessuno partirà per Miami, nessun ritorno di fiamma ormai spenta da tempo, nessuna vita oltreoceano. Nessun villaggio. Nessuna “casa Corona”. Semplicemente un nuovo inizio che sarà con noi a Milano, con il colore del mare e il profumo di salsedine. Un nuovo inizio che non avrà mai fine, nonostante io e Fabrizio non torneremo mai più insieme, ma il lieto fine è dare serenità a nostro figlio Carlos Maria".

Nina Moric e Fabrizio Corona, insieme al figlio Carlos, hanno anche posato per la copertina del settimanale Chi. Luigi Mario Favoloso su Instagram commenta con un post al vetriolo: "Ancora una volta, sulle pagine di CHI, vengo etichettato da Corona come una persona sbagliata, che ha fatto male a Nina, il capro espiatorio di una situazione grave e complessa. Non avevo intenzione di commentare tutta questa vicenda, ma ormai è troppo comodo scaricare la colpa su chi non parla e sta trascorrendo le sue vacanze lontano da tutti".

"Come puoi sapere tu come si sta al fianco di una donna a cui per 3 anni è stato proibito di vedere suo figlio? Come puoi sapere tu, che cosa vuol dire stare con una donna che la mattina non vuole alzarsi dal letto perché non ha un motivo, il suo motivo le è stato portato via senza una ragione - prosegue Favoloso - Come ci si sente a stare con una donna che ogni sera piange, guardando il letto vuoto di suo figlio, una donna che ti chiede aiuto, che ti chiede di fare qualcosa. Che cosa ne sai tu di cosa vuol dire andare a lavorare la mattina senza aver chiuso occhio, per starle vicino e non lasciarla sola a distruggersi su un divano? Che cosa ne sai tu di una donna afflitta durante qualsiasi festività? Che cosa ne sai tu, che per portarla fuori di casa e concederle una vacanza ho dovuto portarla con me in Siria fra i bambini mutilati dalle bombe e in Iraq fra gli orfani dei terroristi? Era l’unico modo per farla sentire ancora madre".



"Cosa ne sai tu di me che ho deciso di fare il Grande Fratello solo per dare visibilità a quest’enorme ingiustizia a cui la stavate sottoponendo - si legge ancora nel post di Luigi - Non sai nulla di questo, perché in fondo io non ho mai voluto specularci, guadagnarci, vendere foto, documentare tutto sui social, al contrario di te che in 6 giorni di vacanza hai fatto 3 servizi fotografici e un’infinità di video, facendo anche fraintendere che siete tornati insieme, nonostante tu lì sia con un’altra donna".



"Cosa ne sai tu di chi è giusto e chi no per Nina? Di chi invece di guadagnare ha donato se stesso solo per amore. La sua vita sentimentale lasciala decidere a lei - conclude l'ex compagno della Moric - Tu pensa a farle vivere momenti come questi (che hanno riempito di gioia anche me) indipendentemente da qualsiasi sviluppo abbia la nostra relazione. Solo così potrai essere forse etichettato come una brava persona, altrimenti per usare un eufemismo, saresti il solito opportunista".