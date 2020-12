Nina Moric è distrutta nelle sue stories di Instagram. Il volto è triste, le mani tremano. L’ex modella croata confessa il motivo del suo stato d’animo: ''E' stato un anno diffcile''. Ma non solo, Nina è disperata per il terremoto in Croazia.

Nelle stories spiega con voce rotta: ''Tra un giorno entriamo nel 2021, è stato un anno difficile per tutti per la pandemia e poi la mia Croazia ha subito due fortissimi terremoti. Il mio cuore adesso è con loro, con tutte le vittime: ci sono stati sette morti di cui due bambini’’.

La 44enne, mamma di Carlos Maria Corona, è davvero provata per la situazione del suo paese d’origine: ‘’Sono con tutte le persone che si trovano per strada, a dormire in macchina. Sono vicina a tutti i croati, servono coperte, acqua e cibo per questo persone’’.

Combattiva e sincera, Nina Moric non riesce a nascondere il suo dolore. Anche se si trova a distanza, il suo cuore soffre moltissimo..

Scritto da: La Redazione il 31/12/2020.