Nina Senicar ha voluto condividere la prima foto in cui appare dopo essere diventata mamma. La showgirl naturalizzata italiana, ma di origini serbe, ha postato il tenero scatto sul suo profilo Instagram. Nell’immagine la 33enne appare sdraiata su un divano in abiti casalinghi, mentre il suo sguardo e le sue attenzioni sono rapite della piccolina. Sulla felpa ha una scritta, ‘Fierce Female’. Accompagnando lo scatto ha quindi aggiunto: ‘Fierce FemaleS’, ovvero ‘Donne Forti’. Visto che adesso in casa il gentil sesso ha la maggioranza. Nei commenti sotto al post le congratulazioni di tante amiche, tra cui Costanza Caracciolo, Raffaella Zardo e Alena Seredova.

La bimba si chiama Nora Grace ed è venuta alla luce lo scorso 8 novembre. Il papà è l’attore americano Jay Ellis. L’annuncio della lieta novella è stato dato da Nina qualche giorno dopo il parto. Condividendo una foto dei piedini di Nora sempre su Instagram, ha scritto: “E così, in un attimo le nostre vite hanno cambiato completamente significato. Benvenuta Nora Grace Ellis”.

Dopo aver lasciato l’Italia, dal 2012 Nina vive negli Stati Uniti. In California, per essere precisi. E qui, circa tre anni dopo, ha trovato l’amore. Adesso lei, Jay e Nora Grace sono una famiglia.

Scritto da: la Redazione il 18/11/2019.