Nina Zilli conferma la gravidanza annunciata nel programma di Fiorello: ''Come si è permesso? Mancanza di rispetto''

Tutta colpa dello spoiler. Nina Zilli conferma la gravidanza annunciata nel programma di Fiorello, Viva Rai 2, ieri. La cantante 42enne aspetta il suo primo figlio dal compagno, il rapper e autore Danti, all’anagrafe Daniele Lazzarin. In un video condiviso sui social i due annunciano la cicogna e, ironizzando, sottolineano: “Come si è permesso? Mancanza di rispetto”.

Biggio, la spalla di Rosario, e Mauro Casciari, in diretta social, in attesa di sbarcare nuovamente in tv il 16 gennaio prossimo, dopo la nuova sigla cantata proprio dalla Zilli, hanno iniziato a scherzare su Nina e il fidanzato. “Ma le persone lo sanno? Si è detta quella cosa lì, pubblicamente?”, ha domandato Fiore. Biggio ha risposto: “Che stanno insieme?”. Rosario, ha continuato: “Ah non lo sai neanche tu? Non lo diciamo. Tra loro c’è del tenero, ma anche dell’altro”. Mauro Casciari a quel punto ha esclamato: “C’è del terzo!”. Fiorello, cercando di recuperare, allora ha detto: “Non parlare! Non dire cose che non sai”. Ma era già troppo tardi: la notizia della presunta gravidanza dell’artista ha immediatamente fatto il giro del web e non solo.

Nina e Danti in una clip mandano bonariamente a quel paese Biggio che poi ha persino confermato la gravidanza. Nel post che accompagna le immagini, scrivono: “Questo è uno dei motivi per cui annunciare una gravidanza dovrebbe essere una scelta personale! Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati? Lascio a voi i commenti qui sotto, potete ringraziare Biggio insieme a noi”.

La Zilli aggiunge: “Avrei voluto dirlo a VOI, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa (non lo sapeva ancora nessuno) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo. Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più. E niente, ecco qui l’annuncio #spoiler in cui né io nè Danti vi diciamo che diventeremo genitori! E ADESSO RICOPRITECI DI AUGURI!”.

La cantante precisa anche: “Poi un giorno parleremo seriamente della leggerezza e della mancanza di rispetto generica, nei confronti di noi donne, in salute, in malattia, in ricchezza o in povertà, in gravidanza o in solitaria". Un messaggio anche per i fotografi che ora seguono Nina ovunque: “Messaggino per i paparazzi (sempre gentili con me, va detto) che ho sotto casa e che mi seguono anche al supermercato alla ricerca della pancia: aspettate ancora un po’! Giù dai palchi mi vesto troppo over size perché si possa vedere qualcosa".