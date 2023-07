''Non gli credo'': Gerry Scotti smonta le parole di Paolo Bonolis

Il conduttore ha detto di non ritenere che il collega dica la verità quando afferma di voler lasciare la tv

Poi si è detto stupito dalla fine della collaborazione tra Mediaset e Barbara d’Urso

Gerry Scotti non crede a Paolo Bonolis. Il conduttore 66enne pensa che quando il collega 62enne afferma di essere vicino a lasciare il mestiere che lo ha reso famoso, mente.

Intervistato dal settimanale ‘Chi’, Scotti ha anche affermato di essere rimasto sorpreso da quanto accaduto tra Barbara d’Urso e Mediaset, ma anche dall’addio (o arrivederci) di Belen Rodriguez al Biscione. “Non me li so spiegare, così come non mi so spiegare i casi Giletti e Fazio”, ha affermato.

Gerry Scotti, 66 anni, non crede che Paolo Bonolis, 62, lascerà presto la tv come ha detto

Su Bonolis e le sue recenti parole (ha detto di non pensare di fare il conduttore ancora a lungo) ha poi dichiarato: “Sapete benissimo che Paolo ogni due anni dice che lascerà la tv. Non lo farà mai perché è bravo. Lui è come i sindacalisti di una volta, lo fa per rivendicazione […] Non gli credo mai quando dice di voler lasciare”.

Infine Scotti ha anche criticato la scelta della sua azienda di alternarne nuove e vecchie puntate del suo programma ‘Caduta Libera’ in questo periodo.

“Non sono d’accordo con questa programmazione che crea confusione, quando faremo nuove puntate, capiremo il futuro; è una macchina costosa ma efficiente, che andrebbe utilizzata. Vedremo in base ai risultati”, ha concluso.