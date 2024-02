''Non mi vedrete più in onda'': Lorenzo Biagiarelli rompe il silenzio sulla vicenda della ristoratrice e fa un annuncio che colpisce

Lorenzo Biagiarelli ha annunciato che non tornerà a ‘E’ sempre Mezzogiorno’

Il 33enne, compagno della Lucarelli, ha ricostruito la vicenda che lo ha reso vittima di una campagna d’odio

Ha incassato il supporto della stessa Selvaggia, che lo ha elogiato per i suoi modi gentili

Lorenzo Biagiarelli ha rotto il silenzio sulla vicenda della morte di Giovanna Pedretti, che suo malgrado l’ha coinvolto e l’ha reso vittima di una pesante campagna di odio sui social.

Lo chef tv, noto anche per essere il compagno di Selvaggia Lucarelli, è stato attaccato dopo il suicidio della donna, per il quale però non ha responsabilità e per il quale è umanamente dispiaciuto.

Lorenzo Biagiarelli, 33 anni, nel video con cui ha rotto il silenzio sulla vicenda della ristoratrice morta e annunciato che non tornerà a 'E' sempre Mezzogiorno'

In un video condiviso su Instagram ha ripercorso per filo e per segno tutta la vicenda, poi ha fatto un annuncio che forse qualcuno non si aspettava.

Alla fine della ricostruzione, piuttosto condivisibile, il 30enne emiliano ha sottolineato di non poter chiedere scusa per la morte della ristoratrice (avvolta ancora da molti dubbi), anche se da un certo punto di vista potrebbe tornargli utile.

“Io non posso né voglio chiedere scusa, come molti mi hanno caldamente suggerito di fare, per la morte di Giovanna Pedretti, il cui suicidio ovviamente mi addolora come essere umano”, ha spiegato.

“Se lo facessi sarei l’ennesimo che utilizza la sua morte per il proprio vantaggio. Nel mio caso per riabilitarmi, cospargendomi il capo di cenere e implorando la clemenza della pubblica piazza”, ha aggiunto.

“Piuttosto preferisco tenermi lo stigma, il dubbio, il sospetto, piuttosto che tentare la via della pietà affermando qualcosa che non penso”, ha continuato.

Quindi Biagiarelli ha annunciato che non tornerà più in onda nel programma di Antonella Clerici ‘E’ sempre Mezzogiorno’, dove lavorava come chef fino al caso di cronaca che lo ha travolto.

“Ne approfitto per comunicarvi che purtroppo non ci sono più le condizioni perché io riprenda il mio ruolo a ‘E’ sempre Mezzogiorno’, quindi non mi vedrete più in onda”, ha detto.

“Ci tengo però a ringraziare tutti quelli che non hanno mai smesso di manifestarmi affetto e sono stati tanti. Perché nonostante il tentativo di distruggermi sia stato quasi un successo, mi tengo stretto quel quasi e la solidarietà dei tanti che hanno capito a quale gioco sporco si stava giocando”, ha proseguito.

A commentare il video del compagno è stata la stessa Lucarelli, che ha avuto parole di stima ed elogio per Lorenzo: “Io avrei optato per il napalm, ma lui sa sempre trovare le parole giuste, nel modo giusto. Ha pagato la persona migliore e la meno protetta, ma non mi stupisce. Come funziona il sistema lo sta spiegando bene il sistema stesso, in questi giorni”.