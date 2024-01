''Non sono mantenuta dai nonnini, ho valori reali'': Antonella Mosetti contro le critiche per il suo nuovo lavoro sulla piattaforma a pagamento

La 48enne è stufa delle critiche che riceve per il suo nuovo impegno social a pagamento

Pensa di essere una persona con valori reali e a differenza di altri non si fa mantenere

Antonella Mosetti si è sfogata dopo aver ricevuto critiche per il suo nuovo lavoro.

Da un po’ di tempo la showgirl, che ha iniziato come ragazza di ‘Non è la Rai’, è una “creator” su una nota piattaforma social a pagamento, dove si mostra anche in maniera provocante e succinta.

Antonella Mosetti, 48 anni, attacca chi la critica per il suo nuovo lavoro come creator su una piattaforma online a pagamento

La 48enne ha spiegato di aver deciso di prendere in mano la sua vita e gestire la sua immagine, visto che a differenza di altri, non ha nessuno che la mantenga, tipo “nonnini” e “amichetti”.

Nel video-sfogo sul social ha fatto sapere: “Molte persone sono ignoranti […] hanno un retaggio culturale molto stretto, pronte sempre a puntare il dito su chi innova e chi approccia situazioni lavorative diverse”.

“Se uno decide di cambiare e di fare altro, che non faccia male alle persone, anzi… sentirsi dire dalle belle faccine […] non ci sto! Perché dovete sempre far passare una persona che non è protetta dai giornali e dai mass media, come quella che sta facendo una cosa ‘cheap’, una cosa ‘oddio che schifo’, una cosa ‘mai nella vita’… ti credo, hai tre mariti che ti mantengono!”, ha aggiunto.

“Sono nata con l’immagine, e l’immagine devo usare. Ci vuole una strategia, quando arrivi a capire questo ti cambia la vita”, ha continuato la mamma di Asia, avuta 27 anni fa dall’ex Alex Nuccetelli.

La Mosetti si reputa una garnde donna, mamma, con valori reali

“Tu pensi a te stessa, non ci pensano i mariti, gli amichetti, i nonnini… Capito?”, ha sottolineato.

“Poi tendenzialmente sono una che non giudica la vita di nessuno, anzi sono uscita nella vita con persone che erano discutibili per il popolo, ma non me ne è mai importato niente. Non guardo l’involucro. Capisco che cambiare ed evolversi sia difficile […] ma è una condanna ignobile”, ha proseguito.

“Bisogna guardare da dove arriva la predica, dalle persone più disagiate, infelici e sofferenti. Quando sei in pace con te stessa e non fai niente di male e non ti devi vergognare per nulla, anzi vai a testa alta sempre. Ti guardi allo specchio e ti reputi una grande mamma, una grande donna, una persona con valori reali”, ha affermato.

“Guardatevi il vostro di giardino che non credo sia sempre molto verde”, ha concluso.