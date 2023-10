Heidi Baci, 36 anni, non regge il confronto col genitore, che punta il dito sull’attore 47enne

Beatrice Luzzi è polemica e anche sui social piovono critiche: per tutti il ritiro è “un inno al patriarcato”

Al GF va in scena quella che sui social definiscono una brutta pagina di tv. Il padre della gieffina Heidi Baci, 36enne donna d’affari, accusa in diretta Massimiliano Varrese. Parla con la figlia in modo perentorio nella Casa. Non gradisce le attenzioni dell’attore 47enne verso di lei. Lui è più grande e ha una figlia di sei anni nata dalla relazione con l’ex Valentina Melis. “Massimiliano è più vecchio di me e ti tratta male”, tuona l’uomo. La ragazza lo ascolta: il genitore le dice di essere lì per portarla via. Così lei, nonostante Alfonso Signorini provi a farla ragionare, lascia il reality in lacrime. Ed è polemica. Sul web per tutti il suo ritiro è “un inno al patriarcato”.

''Massimiliano è più vecchio di me e ti tratta male'': il padre della gieffina accusa Varrese in diretta, lei lascia il reality in lacrime

Heidi e Massimiliano si sono avvicinati più volte e più volte la Baci si è poi allontanata. Varrese è sembrato, sì, un po’ opprimente, ma senza mai esagerare. Signorini in puntata vuole scandagliare la situazione, che pare sempre essere in stallo, tra ammiccamenti e poi reciproche avvisaglie. A mettere fine ai giochi, però, ci pensa il padre della concorrente, Genti.

Heidi Baci, 36 anni, non regge il confronto col genitore, che punta il dito sull’attore 47enne

Heidi è sorpresa dal suo arrivo e freezata lo ascolta. “Sono venuto qui perché ti voglio bene, sei mia figlia. Quando sei entrata ci hai fatto felici. Poi hai fatto una scelta sbagliata che ci ha sbalorditi, io e la mamma siamo devastati, hai alzato questo polverone inutile con un uomo più vecchio di me, che tra poco andiamo in pensione. E’ stato come un pugnale al cuore", afferma Genti.

Dopo aver ascoltato il papà chiude la storia con l'artista

"Non sei più tu, non ti riconosco. La cosa che non ho sopportato è che non sei riuscita ad alzare un muro con una persona che ti ha messa sotto stress, che è più grande di me. Non ho parole. La mamma non ti guarda più da quel momento. Sono qua perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia, di calpestare la tua dignità e la salute della mamma. Le ho promesso che stasera ti porto a casa. Non sottovalutare il suo stato. Hai tanta pressione da una persona che ti si è messa addosso e ti ha rovinato tutto questo gioco qua”, sbotta ancora l’uomo.

Heidi, però, è disperata: piange, vuole lasciare la Casa

Alfonso è sbalordito: “Mi consenta di dirle che le sue affermazioni sono molto forti. Voglio dissentire. Massimiliano non ha mai trattato male Heidi, non ha mai esercitato violenza nei suoi confronti. Dire che tratta con violenza sua figlia è una falsità, mi perdoni ma non è vero”. Genti lo contraddice: “Io l'ho visto così. Lei ha fatto una scelta sbagliata. Fuori c'è un mondo bellissimo che l'aspetta e lei può uscire a testa alta adesso con me. Lei non è più la stessa. Si è spenta, è ansiosa. Massimiliano non lo conosco e non lo voglio conoscere però non mi piace. Non ho più riconosciuto mia figlia. Dargli il diritto di replica? Evitiamo. Sono qua solo per mia figlia”.

Nella notte la concorrente se ne va. Varrese è frastornato da quel che è accaduto e piange a sua volta

Heidi è d’accordo col padre e afferma che la situazione con Varrese è “chiusa”. Parla con l’attore in un altro confronto e gli dice: “Ti stimo, ti ammiro, non sei violento. Mio padre non ama vedere qualcuno che ha un atteggiamento oppressivo nei miei confronti. La conclusione è sempre la stessa: l'attrazione c'è stata, ero affascinata da te, però mettiamo la parola fine. Siamo persone diverse, per me finisce qui”. Massimiliano le dà ragione. Ma è basito da ciò che accade.

Heidi, appena si stacca il collegamento con lo studio, singhiozza: vuole andare via. Signorini lo vede e interviene, prova a calmarla. Lei promette di pensarci almeno fino al giorno dopo. Ma non riesce e nella notte va via. Segue il padre.

Beatrice Luzzi è perentoria: "Siamo tornati indietro di 50 anni"

Nella Casa sono tutti senza parole. Varrese piange e commenta: "Come si fa a ricattare una figlia così?". Beatrice Luzzi è perentoria: “Abbiamo una responsabilità enorme. E' passato questo messaggio: una ragazza che non ha fatto nulla, il padre imbufalito, ingelosito, infastidito, viene e se la porta via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di 50 anni". L'attrice continua: "Tutte le ragazze italiane, recluse…”. Il suo discorso viene interrotto dalla regia. Sia per Massimiliano e gli altri Heidi non si è mai lasciata andare con lui per una sola ragione: aveva paura del papà e di quel che pensasse l’uomo di un legame con uno più grande di lei. E anche sui social si accende la miccia e piovono critiche.