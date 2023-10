''Rabbia, dolore, confusione'': Giorgia Soleri rivela cos'ha provato dopo la rottura con Damiano dei Maneskin

La 27enne risponde ai follower sul social e confida pure che è rimasta a vivere a Roma

A giugno scorso è finita col rocker 24enne: qualche strascico c’è stato ma…

Giorgia Soleri, influencer e attivista milanese, torna a parlare dell’ex. Rivela cos’ha provato dopo la rottura con Damiano David dei Maneskin. Rispondendo alle domande dei follower sul social, non si nasconde: “Rabbia, dolore, confusione”. Confida lo stato d’animo passato, ma non rinnega nulla della relazione vissuta fino a giugno scorso. Ora lei e il rocker hanno in comune solo i gatti, che lui può andare a trovare quando vuole, tra l’altro. La 27enne è rimasta, infatti a vivere a Roma, città in cui è nato e abita il cantante e musicista.

Giorgia Soleri rivela cos'ha provato dopo la rottura con Damiano dei Maneskin

“Mi sono trasferita per amore, sono rimasta qui perché ho mia chosen family”, chiarisce la Soleri. Dopo l’addio, ha traslocato in un’altra abitazione, chiaramente, insieme ai gatti. Ha tanti progetti in ballo, uno su tutti il podcast per Storytel sulle disparità di genere dal titolo Ignifughe. Lo registra insieme all’amica Federica Fabrizio.

Un fan le domanda: “Ti sei mai pentita di qualcosa che hai fatto per amore?”. Giorgia risponde: “Avevo paura di diventare una di quelle persone che, una volta finita una relazione importante, rinnega i bei ricordi costruiti insieme e le scelte (anche sbagliate) fatte per amore”. E continua: “Sarei ipocrita se dicessi che non ho provato rabbia, dolore, confusione. Ma posso fieramente dire di non essermi pentita di niente, quando a muovermi era un sentimento così grande”. Poi conclude certa: “Se l’ho fatto in quel momento aveva un senso”.

Lei e Damiano si stimano. David, ospite di Gianluca Gazzoli e ai microfoni di BSMT ha raccontato recentemente della Soleri: “E’ una persona intelligente, che può insegnare tante cose”. E ha svelato: “Se fossi stato single, probabilmente, come dico sempre sarei morto”.