Clamoroso! Pago confessa: 'Potrei perdonare ancora Serena'

Pago sorprende tutti. Il cantante 48enne a Oggi confessa: “Potrei perdonare ancora Serena”. Con la Enardu forse non è ancora finita…

“Non mi pento di nulla, rifarei tutto daccapo: anche perdonare Serena per essersi invaghita di un altro - sottolinea al giornale - Però chiariamolo, lei a me aveva dato questa versione: ‘Ho avuto un flirt con Alessandro (Graziani, ndr), ma non è accaduto nulla’. Quindi mi ha mentito”. La nuova rottura con Serena Enardu pesa moltissimo all’artista: “Sto male, ma la amo ancora”.

Pacifico Settembre non ha dubbi, al settimanale rivela: “E’ stato il grande amore della mia vita”. Dopo l’addio a Temptation Island Vip, il ritorno di fiamma al Grande Fratello Vip, ecco una nuova separazione. Pago racconta: “Stare insieme 24 ore su 24 non è facile. Sono saltati fuori i vecchi problemi e la vecchia rabbia di Serena. Prima che io prendessi in mano il suo telefono, l’11 maggio scorso, eravamo già in crisi”. Poi la scoperta dello scambio di messaggio con Alessandro ha scatenato l’inferno.

Il cantautore, che ha messo tutto nero su bianco nel suo libro, al settimanale dice di non essere arrabbiato, avrebbe però avuto il diritto di conoscere la verità. Non gli importa che lei replichi alle sue accuse e lo attacchi rinfacciandogli che tutto questo è per promuovere la sua autobiografia: “Chi mi conosce sa che sono una persona in buona fede. Avevo in programma l’uscita del libro da mesi”.

Poi arriva la domanda cruciale: perdonerà ancora Serena? Pago spiazza e confessa: “Chi può dirlo? Non faccio mai previsioni. Il problema non è perdonare, ma ritrovare la fiducia. Non lo decidi”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/6/2020.