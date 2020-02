Pamela Camassa: 'Filippo mi ha convinta: pronta per un figlio'

Pamela Camassa è finalmente pronta per fare un figlio. A 35 anni la bella mora, vincitrice della prima edizione di Amici Celebrities, sente di poter diventare mamma, lo confessa a Nuovo. “Filippo mi ha convinta”, ammette.

Più volte aveva esternato paure e dubbi sull’avere bambini. Pamela Camassa, interrogata in merito, in passato aveva dichiarato: “Ho paura di non essere all’altezza, di fare degli errori. So perfettamente che quando arriva un figlio la vita si stravolge in meglio, ma forse la mia paura sta proprio in questo cambiamento. Sarò in grado, mi chiedo, di andare incontro appieno a tutte le esigenze del mio bambino?”. Adesso ha cambiato rotta.

“Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio“, rivela Pamela al settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Bisciglia è riuscito a farle rompere ogni indigio sulla maternità.

Pamela ha deciso di diventare mamma, sulle nozze, invece, rimane dello stesso avviso di sempre: “Siamo tutti e due credenti, ma fino a oggi non ci abbiamo mai pensato. Stiamo bene anche così. Questo, però, non vuol dire che in futuro non andremo all’altare…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/2/2020.