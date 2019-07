Pamela Prati torna a parlare dopo lo scandalo che l’ha travolta per le nozze tanto annunciate con l’inesistente Mark Caltagirone. La showgirl 60enne a distanza di settimane pubblica il suo primo lungo post in cui annuncia che userà il suo dolore per aiutare altre donne, “affinché nessuna soffra più di quello che ho sofferto io”, così scrive.

Nel suo primo lungo post in cui, dopo lo scandalo, affronta l’argomento scottante, Pamela Prati lascia intendere, ovviamente, di essere completamente estranea ai fatti, come più volte ribadito in tv. Lei all’esistenza di Mark Caltagirone ha sempre creduto, così come pure ai due bambini che l’imprenditore aveva in affido, Sebastian e Rebecca, anche loro ‘inventati’. La sarda ringrazia chi le è stato vicino e parla del suo nuovo progetto in cui saranno coinvolte altre donne dello spettacolo, per aiutare chi è stato preso in giro come lei.

“Grazie. A tutti coloro che mi sono stati vicini in questi mesi difficili e grazie anche a chi mi ha fatto del male, in questi stessi mesi, in cui era facile farmene. Senza i secondi, non avrei visto così bene e amato così tanto i primi. Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato e grazie per aver rispettato il mio silenzio, risultato di un ferita su cui, appena mi sporgevo, veniva buttato del sale. Ci si rialza più forti di prima, ma mentre mi rialzo completamente ho deciso di voler trasformare tutto questo dolore che ho patito ingiustamente, per la follia altrui, in qualcosa di buono per chi è in difficoltà e sto lavorando su questo, mi sono concentrata su questo: trasformare il mio dolore in qualcosa di buono per gli altri, per le donne soprattutto, affinché nessuna soffra più quello che ho sofferto io”, sottolinea Pamela Prati sul suo profilo Instagram.

Poi nel primo post sul social dopo lo scandalo in cui torna a parlare, senza frasi allusive o semplici citazioni, aggiunge: “In questo mi sto facendo aiutare dal mio Avvocato Lina Caputo e ci saranno con me altre Donne dello spettacolo, che considero Grandi Amiche e di cui vi svelerò i nomi a breve”. E poi conclude: “Grazie per l’affetto, davvero grazie. Spero di potervi ricambiare in questo modo, facendo per voi tutte qualcosa di concreto. Prima lo faró e poi ve ne parlerò. Grazie per l’affetto... davvero grazie”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/7/2019.