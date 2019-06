Paola Caruso, 34 anni, tre mesi fa è diventata mamma. Il suo Michelino ora viene prima di tutto ed è al centro della sua vita. Paola ama condividere con i follower che la seguono su Instagram scatti che la ritraggono con il figlio. In uno degli ultimi, la bionda showgirl e l'erede sfoggiano un look casual ma griffatissimo.

"My angel", scrive la Caruso accanto alla foto. Michelino è il suo angelo e Paola non vuole fargli mancare nulla. Così, dopo averlo portato nei giorni scorsi in una spa per massaggi e coccole, si gode con lui anche le belle giornate di quasi estate con passeggiate all'aria aperta. E per uscire Paola ha scelto di indossare una t-shirt nera di un brand di lusso e il figlio non è da meno.

Il piccolo Michele, insomma, è già griffatissimo. Il suo look non passa inosservato e i soliti detrattori lo criticano sui social. C'è anche però chi difende Paola Caruso a spada tratta: "Ma quanta cattiveria - si legge tra i commenti - ognuno veste i propri figli come gli pare... se Paola può permettersi di vestirlo firmato che problema avete... anche io se potessi lo farei ma non significa che se non lo posso fare io, non lo può fare nessuno. Quant'è brutta l'invidia. Ciao Paola, siete bellissimi".